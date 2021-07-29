«أولمبياد طوكيو 2020»: سونيسا لي تحصد ذهبية الفردي العام للجمباز الفني

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ويستعرض دوت الخليج أرقام سونيسا، في الأولمبياد، وأخر أخبار أأولمبياد طوكيو.

وسجلت لي 433ر57 نقطة لتحصد الذهب فيما نالت البرازيلية ريبيكا أندرادي الميدالية الفضية بعد أن سجلت 298ر57 نقطة.

وفازت الروسية أنجيلينا ميلنيكوفا بالميدالية البرونزية بعد أن سجلت 199ر57 نقطة اليوم الخميس.

فوز مصر على اليابان في كرة اليد

أرتفع رصيد مصر لكرة اليد للنقطة الرابعة في ترتيب المجموعة الثانية، بعد الفوز على اليابان، ليحتل الفراعنة المركز الثالث في جدول الترتيب خلف الدنمارك متصدرة الترتيب برصيد 6 نقاط والسويد الوصيف بنفس الرصيد ، فيما يحل البرتغال بالمركز الرابع برصيد نقطتين فيما جاء منتخبي البحرين واليابان في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، ويتأهل أبناء النيل في حالة تحقيق أي نتيجة إيجابية في المواجهتين المقبلتين أو تعثر البحرين في أي مواجهة مقبلة.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.