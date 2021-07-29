/642881/ليفربول-يسعى-لضم-وسط-مانشستر-يونايتد-خلال-الإنتقالات-الصيفية-تفاصيل
أكدت صحيفة "ميرور" نقلا عن وسائل إعلام فرنسية، أن مينو رايولا وكيل أعمال نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، عرض على ليفربول فرص ضم موكله خلال الإنتقالات الصيفية الحالية، في حالة لم يجدد الفرنسي بوجبا مع مانشستر يونايتد.
ويستعرض دوت الخليج تفاصيل تقرير الصحافة الفرنسية حول إنضمام الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، حول إنضمامة لفريق ليفربول.
تزداد المنافسة بين الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، والفريق الإنجليزي ليفربول، حول الفوز بخدمات الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، خلال الإنتقالات الصيفية الجارية، ويأتي ذلك بعد رفض اللاعب تجديد عقده مع الشياطين الحمر والذي ينتهي في نهاية الموسم القادم.
تقرير الصحافة الفرنسية
وأضافت الصحيفة أن ليفربول أخبر رايولا بأنه لن يتقدم بعرض لضم بوجبا هذا الصيف، لكنه قد يفعل ذلك في فترة الانتقالات الشتوية، في حال رفض اللاعب التوقيع على عقد جديد مع يونايتد.
ويتبقى عام واحد في عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد، ولم يوافق بعد على تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان بخدماته.
وعاد بوجبا إلى مانشستر يونايتد صيف العام 2016 في صفقة بلغت قيمتها 79 مليون جنيه إسترليني، وفاز معه بلقب الدوري الأوروبي.
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