الصين تتوج بذهبية وفضية تنس الطاولة للسيدات

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توجت الصينية شين مينج بالميدالية الذهبية لمسابقة فردي السيدات لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020. وفازت مينج في المباراة النهائية اليوم الخميس على مواطنتها سون ينجشا بنتيجة 4-2.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصدت اليابانية ميما إيتو الميدالية البرونزية بفوزها على السنغافورية يو مينجيو 4-1 في مباراة المركز الثالث، توجت الصينية شين مينج بالميدالية الذهبية لمسابقة فردي السيدات لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020.

وفازت مينج في المباراة النهائية اليوم الخميس على مواطنتها سون ينجشا بنتيجة 4/ 2.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.