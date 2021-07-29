/642878/الوسط-الفني-يطالب-بمد-فترة-رئاسة-أشرف-زكي-لأكادمية-الفنون

ناشد عدد من الفنانين وطلاب أكاديمية الفنون، بمد فترة رئاسة أشرف زكي لأكاديمية الفنون، مؤكدين أن هناك العديد من الإنجازات التي حققها في خلال فترة رئاسته لم تحدث منذ ربع قرن، متمنين أن تجد مناشدتهم قبولًا من الجهات المختصة.

دوت الخليج يرصد دعم الوسط الفني لأشرف زكي بعد انتهاء فترة رئاسة أكاديمية الفنون

فتوجه الفنان إيهاب فهمي بالشكر لأشرف زكي من خلال حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلا:“شكرًا الاستاذ الدكتور أشرف زكي، شكرًا على ما قدمته في مشوارعطائك الأكاديمي المخلص، شكرا استاذنا جميعا شكرا الأخ الأب والصديق والأستاذ، أطال الله في عمرك لخدمة الفن والوطن”.

فاطمة الكاشف تدعم أشرف زكي بعد تقاعده من أكاديمية الفنون

ونشرت الفنانة فاطمة الكاشف صورة لأشرف زكي عبر حسابها الشخصي بموقع “انستجرام”، وقالت: “كل الدعم للدكتور أشرف زكي لفترة ثانية، لرئاسة أكاديمية الفنون، لما قدمه من إنجازات كبيرة، ولازال في جعبته الكثير من الأحلام والانجازات للصالح العام، فهو رجل لا يكل ولا يمل من تحمل المسؤوليات، ويبذل مجهود خرافي لتحقيق ما يصبوا إليه طوال عمره، فهو مكسب كبير في المكان الذي يوضع فيه وكل إنجازاته الآن ترى بالعين وتشهد على تميزه”.

باهر النويهي يناشد الرئيس لمد فترة رئاسة أشرف زكي

وكشف باهر النويهي عن رغبة الوسط الفني وطلاب أكادمية الفنون بمد فترة رئاسة أشرف زكي للأكاديمية، فقال: “هناك مناصب تصنع أصحابها وهناك رجال يصنعون المناصب.. ربما ليس في أيدينا سوى شهادة الحق.. لكنها وحدها تكفي وتعني الكثير والكثير”.

واستكمل النويهي حديثه: “ونحن هنا طلاب، وأعضاء هيئة تدريس، وهيئات معاونة وموظفين وفنانون، أكاديميون وغير أكاديميين، نناشد بكل أمل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئاسة مجلس الوزراء المصري، ومعالي وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة المصرية، بمد فترة رئاسة الأستاذ الدكتور أشرف زكي رئيسا لأكاديمية الفنون المصريةلاستكمال المشاريع الأكاديمية التي كنا نحلم بها، وأصبحت بفضل رئاسته في عامين ونصف فقط داخل حيز التنفيذ، وقد كان هذا بفضل الله وفضل اهتمام الدولة المصرية، متمثلة في وزارة الثقافة ووزيرتنا المبدعة، وبفضل جهود وقيادة وإدارة الدكتور أشرف زكيـ الذي لا يتأخر عن الصغير قبل الكبير، ولا يتخلى عن أحد في أي موقف، ولم يبتعد عن أبسط عامل في الأكاديمية فضلا عن قياداتها وعمدائها وأساتذتها".

واختتم حديثه: "لذا فنحن نرجو أن يكون صوتنا مسموعا، حتى لو كان الوقت قد تأخر وأصبح دعمنا بلا قيمة، لكننا نُشهد الله ونُشهد جموع الفنانين والمبدعين أن إنجازات الأكاديمية في عهد الدكتور أشرف زكي هي إنجازات لم تحدث في ربع قرن من الزمان، ولم يحدث مثلها منذ إنشاء الأكاديمية، رغم الفترة الزمنية القصيرة التي ترأس فيها الدكتور أشرف الأكاديمية ، لذا فإننا ننتظر أن يصل صوتنا، ويتحقق أملنا بالتجديد للأستاذ الدكتور أشرف زكي، لأن مصر تستحق استمرار الناجحين المخلصين في كل موقع ومجال".