/642884/عملاء-البنك-العربي-الافريقي-يشتكون-خدمة-العملاء-مبتردوش-ليه

اشتكى عملاء البنك العربي الافريقي الدولي من خدمة عملاء العربي الافريقي لعدم استجابتهم لحل مشاكلهم، والرد على ارقام خدمة عملاء البنك العربي الإفريقي.

دوت الخليج عملاء البنك العربي الافريقي الدولي وكتب عميل البنك العربي الافريقي، عبر الصفحة الرسمية للبنك بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " هو ليه محدش بيرد خالص في الكول سنتر". رد البنك العربي الافريقي رد المسؤول عن الصفحة الخاصة البنك العربي الافريقي الدولي، وكتب: "نعتذر عن عدم الرد على سيادتكم على الفور ووضعك على الانتظار لفترة للأسف يتعرض الكول سنتر من وقت لأخر الى ضغط شديد في عدد المتصلين مما يؤدي الى طول فترة الانتظار، نؤكد اننا نقوم باتخاذ إجراءات جديدة لتفادى هذا الضغط الشديد ونؤكد ان البنك لا يدخر جهدا في تلبية احتياجات العملاء والتواصل معهم".

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