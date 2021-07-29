/642882/البنك-الأهلي-المصري--عميل-الـ-ATM-سحبت-فلوسي-ايه-الحل

أعربت عميلة من عملاء البنك الأهلي المصري عن استياءها بعدما قامت بعملية سحب رصيد من إحدى ماكينات الصرف المخصصة للبنك الأهلي المصري ولم تصلها النقوم .

دوت الخليج

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وكتبت شدن الموسوي عبر الصفحة الرسمية للبنك الأهلي المصري على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "لو سمحت انا عملت حركة سحب من atm والحركه متمتش عشان الماكنه علقت وبعد ١٥ دقيقه ظهرت الفيزا والفلوس مظهرتش لكن وصلتنى مسج تم سحب المبلغ من الرصيد اعمل ايه".

ورد البنك الأهلي المصري وكتب: "يتعين على سيادتكم انتظار المدة المعيارية وهي ثلاثة ايام عمل من تاريخ السحب لتقديم طلب اعتراض على عملية السحب في حالة عدم رد مبلغ العملية تلقائيا بحسابكم".

صفحة البنك الأهلي المصري

ردت شدن على تعليق البنك الأهلي المصري، وكتبت: "هي الحركه كانت يوم ٢٧ يوليو الساعه 13:32 كده بيكون اليوم التالت يوم الجمعه هل يحتسب ضمن المده المعياريه ولا بيتأجل ليوم الاحد عشان الجمعه والسبت اجازه؟؟".