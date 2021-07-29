البنك الزراعي المصري .. المراحل الخاصة باختبارات مسابقة التعينات 2021.. اعرف أكتر

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يهتم الشباب هذه الفترة بمسابقة التعيينات الخاصة بالبنك الزراعي المصري 2021 وما هي المراحل الخاصة بهذه الاختبارات التي وضعها البنك الزراعي المصري في شروطه للاتحاق بالمسابقة التي بدأت في شهر مارس الماضي 2021 .

دوت الخليج

البنك الزراعي المصري يضع مراحل اختبارات مسابقة التعيينات

أول مرحلة هي اختبار قياس درجة إجادة اللغة الإنجليزية لقياس مهارتي الاستماع والقراءة. ثاني مرحلة هي اختبار القدرات وتكون هذه المرحلة لمن اجتاز فقط المرحلة الأولى من مراحل التقييم، وسوف يتم إرسال موعدها بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاختبارات.

تعيينات البنك الزراعي المصري 2021

من المقرر عقد مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021 في يوليو اجاري في كل من محافظة الغربية والقليوبية والأقصر وستقام المسابقة خلال شهر أغسطس المقبل بمحافظات قنا وبني سويف، وكفر الشيخ، والفيوم وأسوان والمنوفية والاسماعلية وستقام خلال شهر سبتمبر المقبل في الإسكندرية والوادي الجديد، البحر الأحمر، السويس ، مطروح، شمال وجنوب سيناء، وبورسعيد.