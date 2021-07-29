أمين التدريب و التثقيف بحزب حماة الوطن يلتقي قيادات و أعضاء أمانة الجيزة«صور»

/642877/أمين-التدريب-و-التثقيف-بحزب-حماة-الوطن-يلتقي-قيادات-و-أعضاء-أمانة-الجيزةصور

استقبل النائب نافع عبدالهادي عضو مجلس النواب و أمين الجيزة بحزب حماة الوطن النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ و امين التدريب و التثقيف بالحزب و ذلك في إطار جولات أمين التدريب و التثقيف بالمحافظات للحوار مع مع قيادات و أعضاء الحزب و قد استعرض امين التثقيف و التدريب المشهد السياسي عموما و ما يقوم به حزب حماة الوطن خصوصا من سياسات لتأهيل الكوادر الحزبية و تطرق لبعض القضايا التى تهم المواطنين محليا ودوليا و خطة أمانة التدريب و التثقيف لنشر التوعية لأعضاء الحزب و للشعب المصري بصفة عامة.

و استمع القط لاسئلة أعضاء الحزب و تناقش معهم فيها و طالب أعضاء امانة الجيزة تكرار اللقاءات التى تجعلهم قريبين من المشهد السياسي و على وعي و معرفة بما تقوم به الدولة المصرية في المناحي المختلفة. هذا وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تنظيم غرفة نقاشية عبر تطبيق (كلوب هاوس) اليوم الخميس الساعة الثامنة مساء بعنوان تونس إلى أين ؟، وذلك لمناقشة اخر تطورات الأوضاع في تونس والتغيرات الكبيرة التي حدثت في الفترة الأخيرة عقب قرارات الرئيس التونسي قيس بن سعيد بتجميد عمل البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة وبعض الوزراء استنادا للمادة ٨٠ من الدستور لما وصفه بالتهديد الذي يواجه البلاد جراء الانقسام السياسي ومحاولات حركة النهضة في السيطرة والتحكم في كل قرارات ومؤسسات الدولة .

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