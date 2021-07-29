النائب علاء قريطم: دور الانعقاد الاول أعاد هيبة و شكل البرلمان..فيديو

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علاء قريطم يشيد بدور زعيم الاغلبية وحزب مستقبل وطن تحت القبة

واشاد النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب بدور الاحزاب تحت قبة البرلمان وعلى رأسهم حزب مستقبل وطن الذي ترك بصمه قوية باداء ممتاز ورائع مشيرا الى ان زعيم الاغلبية النائب اشرف رشاد كان له دور كبير وبصمه قائلا : نعم الدور لانه رجل واعي مثقف تراه اكبر من سنه شخصية مرموقه نتعلم منه الكثير ويقدم الاخرين عن نفسه ويرفع من دور الاحزاب بالتعاون مع الجميع بالشفافية .

قريطم : الجميع نواب للشعب يعملون لصالح المواطن المصري والدولة

واكد عضو مجلس النواب علاء قريطم ان المجلس الحالي يتسم بعدم التميز بين اعضائه قليس هناك اختلاف بين نائب معارضة او مستقل او اغلبية الجميع نواب للشعب يعملون لصالح المواطن المصري والدولة المصرية مشيرا الىان دور البرلمان المصري عاد وبقوة فى دور الانعقاد الاول ووجه النائب رسالة الي اهل دائرته ومحافظة البحيرة والشعب المصري قائلا : ثقوا فى ابناكم تحت القبة لها دور فى حماية مصالح المواطنين والحفاظ على القانون والدستور ونحن نحفظ هيبة مصر وكرامة المصريين تحت قيادة حكيمة رشيده للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .