النائبة غادة عجمى لـ دوت الخليج : قتل الأزواج بيحصل في العالم كله و«الفيس بوك هو اللي مكبر الدنيا مش أكتر »

/642875/النائبة-غادة-عجمى-لـ-تحيا-مصر--قتل-الأزواج-بيحصل-في-العالم-كله--والفيس-بوك-هو-اللي-مكبر-الدنيا-مش-أكتر

قالت النائبة غادة عجمى ، تعليقا عن الجرائم الأسرية الأخيرة، خاصة قتل الزواج والزوجات لبعضهم ، أن الأمر ليس ظاهرة والعدد قليل جدا مقارنة بعد السكان ، وأن هذه الأحداث نتيجة لضغط اجتماعية واقتصادية ومالية .

ظاهرة قتل الأزمة وانتشارها بمصر

وأضافت فى تصريح خاص ل"دوت الخليج "، إحنا ١١٠ مليون وعدد الجرائم الأسرية ضئيلة جدا تكاد نسبة لا تذكر ، وتحدث فى كل المجتمعات فى العالم، ولكن السوشيال ميديا والإعلام يضخم من الحدث بلا داعى .

مجلس النواب ورفع دور الإنعقاد الأول

ولفتت البرلمانية ، أننا لو نظرنا حولنا شوف نجد الاحترام والمودة داخل الأسرة المصرية، وهذه الجرائم تعبر عن نفسها ولكنها ليست ظاهرة، فالسيدات المصريات دالما يتحملون كل الضغوط والظروف الصعبة ، والاسرة المصرية متماسكة وتجمعهم روابط المحبة .

وشددت،" عجمى" على أن ملايين الأسر المصرية قوية ومتماسكة ولا صحة لانتشار حوادث قتل الزوجات وتحولها لظاهرة، ويجب النظر دالما للايجاببات ، فنرى الملايين يتحملون شركاء حياتهم فى ظل الظروف الصعبة ، فالأمر يجب أن لا ننظر له طاهرة ولا يجب تضخيم الأمور بلا داعى .