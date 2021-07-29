/642874/الأمر-سهل-وبسيط-ازاي-تكتشفي-زواج-زوجك-بأخرى-في-خطوتين-فقط

كثيرًا ما تقلق المرأة من أن يكون زوجها متزوجًا بأخرى ويتغلل الشك إلى قلبها بسبب هذا الامر، وتقدم وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية، خدمة اكتشاف تلك الحالة، من خلال عدة خطوات بسيطة عبر الإنترنت وبدون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني.

دوت الخليج يكشف كيفية التعرف على زواج الزوج من أمراة أخرى غير زوجته الأولى.

خطوات التعرف على زيجات الرجال

ويقدم دوت الخليج ضمن خدماته كيفية الاستعلام عن حالة الزوج الاجتماعية، وإن كان متزوجًا بأخرى من خلال لينك وزارة الداخلية.

الخطوة الأولى: إنشاء ايميل خاص بالمتصفح يتضمن البيانات الشخصية، وذلك ليتمكن من الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال اللينك الخاص بهم.

الخطوة الثانية: اختيار استمارة القيد العائلي وملئ البيانات الشخصية للزوج.

وبعد الانتهاء من الخطوتين السابقتين، ستخرج النتائج الخاصة بأقارب الزوج من الدرجة الأولى وهم: «الزوجات والأولاد».

الحياة الزوجية تشهد جرائم قتل شنيعة

ويأتي هذا الأمر على خليفة قضايا القتل التي تشهدها مصر بين الزوجات وأزواجهن لأسباب متباينة، ففيما يقرب من 10 حالات قتل وقعت بين الأزواج خلال شهر يوليو أبرزها 3 حالات القتل التي وقعت في أيام عيد الأضحى.

فتعددت الأسباب والجريمة واحدة، شعار رفعته حوادث قتل الأزواج خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد 9 حوادث جملة واحدة، كان أطرافها أزواج وزوجات تخلصوا من بعضهم البعض بسبب الخلافات المالية وطلب الطلاق والخلافات الأسرية، وأسباب أخرى بعضها أسباب واهية، لتكون المحصلة وجود قتلى وسجناء وأرامل وأطفال أيتام في مشاهد غاب فيها العقل والضمير والرحمة والإنسانية وحضر فيها الشيطان.