/642873/هل-يجوز-للمتزوج-الإلتحاق-بأكاديمية-الشرطة

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في وقت سابق، على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة، فى إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975، بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته، والقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وتعديلاته.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل شروط الألتحاق بكلية الشرطة 2021

شروط التقديم

-يشترط فى المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

- أن يكون حسن السيرة وحسن السمعة.

- وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

-وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

- وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

كانت نشرت أكاديمية الشرطة الأوراق المطلوبة ومستندات التقديم في كلية الشرطة 2021 ، مبلغ رسوم مصاريف سحب ملف التقديم في كلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وكذلك الخريجين للتقديم في دفعة الضباط المتخصصين حسب التخصصات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2021-2022

أولا لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة التالية ضمن ملف تقديم كلية الشرطة 2021-2022 .

1- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر المميكنة.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

3- عدد 4 صور فوتوغرافية حديثة مقاس 4× 6 بخلفية بيضاء.

4- كما سيتم تصوير الطالب في مقر الكلية صورة فوتوغرافية مقاس 13×18 سم ويتولى الطالب إيداعها بملف الالتحاق عند تقدمه به.

5- صورة من الشهادات الرياضية أو التفوق الرياضي إن وجد.

6- وجه وظهر صورة البطاقة الشخصية للوالد كل صورة على حده.

7- القيد العائلي للوالد صفحة 14.

8- في حالة وفاة أو غياب الوالد يتم تقديم صورة معتمدة من قرار الوصاية وصورة من بطاقة الواصي أو ولي الأمر في حالة وفاة الوالد فقط.

9- صورة معتمدة من مؤهل الوالد أو بيان درجات المؤهل للوالد.

10- صورة وجه وظهر البطاقة الشخصية للوالدة كل واحدة على حده.

11- صورة للوالدين كارت طولي الاثنين بجوار بعضهما البعض للتقديم في كلية الشرطة والكلية الحربية والكليات العسكرية ، وفي حالة سفر الأب أو الطلاق ، يتم تصوير كل واحد بمفرده ويضعوا بجانب بعض مع كتابة السبب خلف الصورة أن الوالد بالخارج وأيضًا في حالة الطلاق أو الانفصال ويكتب بسبب الانفصال.

12- أصل شهادة الثانوية العامة أو شهادة الثانوية الأزهرية أو شهادة المؤهل أو بيان الدرجات وذلك بعد الحصول عليها من المدرسة.

13- في حالة عمل والد أو والدة الطالب بالأعمال الحرة يتم إرفاق المستندات التي تثبت ذلك من خلال البطاقة الضريبية والسجل التجاري أو حيازة الاراضى الزراعية أو خلافه.

14- أما في حالة سفر الوالد أو الوالدة للخارج يتم عمل توكيل لأحد الأقارب للتوقيع على الملف مع إرفاق صورة التوكيل المعتمد من جهة إصداره وصورة بطاقة الوكيل وصورة جواز السفر وصورة عقد العمل موثق من الخارجية وشهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة من مجمع التحرير في حالة وفاة الوالد ترفق شهادة الوفاة.

15- أما إذا كان أحدهما أو كلاهما بالمعاش يرفق بيانات المعاش معتمدة من المعاشات أو جهة العمل قبل الخروج على المعاش.