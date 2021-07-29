/642872/النائبة-نانسي-نعيم- مازلنا-فى-أشد-الحرص-على-تقديم-كل-ما-فى-جهدنا-ووسعنا-لخدمة-محافظة-سوهاج-وشعبها

توجهت النائبة نانسي نعيم عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان لالشكر والتقدير الى رئيس الجمهوريةعبد الفتاح السيسى الذى أعطى الفرصة و الدعم الكامل للشباب و المرأة لكى يشاركوا و بقوة فى الحياة السياسية كما وجهت الشكر و التقدير بتحية المستشار رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي على الجهد الذى بذلة وإدارتة الحكيمة للجلسات التي تسمح بالرأي والرأي الآخر.

النائبة نانسي نعيم : حرصنا على تقديم خدمات في شتى المجالات

واوضحت النائبة نانسي نعيم عضو مجلس النواب عن ماتم انجازه في دور الانعقاد الاول لمجلس النواب ٢٠٢١ وذلك ايماناً منا باهمية المشاركه وحرصا منا على تنفيذ ما قد سبق وعاهدنا سيادتكم به، فقد حرصنا على تقديم خدمات في شتى المجالات لتحسين وضع محافظتنا ففي مجال تطوير البنية التحتيه للمحافظة تقدمت بالعديد من الطلبات لتجديد واحلال مواسير مدينة ومركز سوهاج من مواسير الاسبستوس إلى مواسير مياه (P. V. C) كذلك توفير الاعتماد المالى لذلك أيضاً توفير الاعتماد المالى الكافى لصيانة عدد 106 شارع بمركز ومدينة سوهاج وبالفعل تمت الاستجابة والشروع فى تنفيذ هذه الأعمال.

واشارت النائبة انه فى مجال الكهرباء قمنا بمخاطبة الوزارة لتجديد واحلال اسلاك الكهرباء المتهالك بالمحافظة كذلك رفع قدرة محولات الكهرباء للمناطق التى تعاني من انخفاض بالتيار الكهربائي وايضاً دعم المحافظة باعمدة إنارة وكشافات ليد لانارة بعض الطرق بقري وبندر ومركز سوهاج. بالاضافه الي طلبات الاحاطه التي تمت مناقشتها بالجلسه العامة بشان الاستثمارات ومردودها علي المواطن ,وفى مجال الصحة قمنا بمخاطبة الوزاره لدعم المحافظة باسٌره لوحدات الغسيل الكلوي بمختلف المستشقيات وتوفير علاج لمرض الهيموفيليا، كذلك اثناء مواجهة جائحة الكرونا قمنا بمخاطبة الوزاره لدعم المحافظة باجهزة اشعة مقطعية واجهزة قياس الغازات بالدم كذلك اجهزة التنفس الصناع و قد قمنا بعمل طلبات احاطة للمناقشة وإجاد حلول الازمة تكليف الصيادلة دفعتى 2018- 2019 كذلك أزمة تكليف الأطباء البشريين دفعة 2021 ومزجه بنظام الزمالة المستحدث.

نانسي نعيم تستعرض بعض انجازات دور الانعقاد الاول

وفيما يخص ملف الشباب والرياضة قالت نعيم " فقد حرصنا على رفع كفاءة الاندية الرياضية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة وبالفعل نجحنا بالحصول على دعم للعديد من الاماكن الرياضية ولم يقتصر الدعم على الدعم المادي فقط بل ايضا الدعم العيني حيث تزويد العديد من المراكز الرياضية بحديقة طفل وصالات الجيم وكذلك العاملين بمراكز بمحاضر مجلس إدارة تقدمنا بطلب احاطة لتقنين وتحسين اوضاعهم.

وفي مجال التعليم اوضحت عضو لجنة حقوق الانسان قمنا بمخاطبة الوزارة لإضافة اجنحة ومباني اضافية للمدارس التى تتعدى كثافة الفصول فيها 80 طالب ويوجد مساحة تسمح باقامنة مبنى جديد بفناء المدرسة وذلك لزيادة الطاقة الاستعابية واتاحة اماكن وفرص اكثر لطلابنا، كذلك تقدمنا باقتراح لصالح ابناءنا طلاب الثانوية العامة لفصل تنسيق طلاب الصف الثالث الثانوي من الدفعة 2019-2020 المؤجلين عن طلاب النظام الجديد2020-2021 وعمل تنسيق بنسبة مئوية تتناسب مع العدد الاجمالي للدفعتين مشيرة الى انه مازلنا فى أشد الحرص على تقديم كل ما فى جهدنا ووسعنا لخدمة محافظة سوهاج وشعبها.