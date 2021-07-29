/642870/طوارئ-داخل-يوفينتوس-بسبب-فيروس-كورونا-تفاصيل

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الخميس دخول الفريق الأول لكرة القدم للعزل الطبي بعد إصابة لاعب الوسط التونسي حمزة رفيعة بفيروس كورونا المستجد.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل عزل النادي الإيطالي يوفينتوس بعد إكتشاف حالة إصابة في الفريق بفيروس كورونا.

ويلعب رفيعة في الفريق الرديف بيوفنتوس لكنه تدرب مع الفريق الأول مؤخرا، بحسب المتحدث باسم النادي.

قرار مجلس الإدارة

وسيتم السماح للاعبين الذين جاءت نتيجة اختبارتهم سلبية ، بمواصلة التدريب لكن مع حظر اختلاطهم بأي شخص من خارج المجموعة.

وينطلق موسم الدوري الإيطالي في 21 أغسطس حيث يستهل يوفنتوس مشواره تحت قيادة المدرب الجديد ماسيميليانو اليجري بمواجهة مضيفه اودينيزي .

تصريحات أليجري

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي التقديمي له مع يوفنتوس: " أود أن أشكر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ، بالفعل تواصل معي لتدريب الفريق ".

وأضاف: "أنا أحب يوفنتوس، لذلك رفضت ريال مدريد ، وفضلت العودة إلى يوفنتوس ، إنه شرف كبير الارتباط بهذا الفريق".

جدير بالذكر، أن ريال مدريد أعلن عودة كارلو أنشيلوتي من جديد للفريق، بعدما فشل في التعاقد مع ماسيمليانو أليجري.

كريستيانو رونالدو

قال فيديريكو تشيروبيني في تصريحات "كل ما ينشر عن رغبة يوفنتوس في بيع كريستيانو رونالدو خلال فترة الإنتقالات الحالية، غير صحيح".

وتابع فيديريكو تشيروبيني المدير الرياضي لنادي يوفنتوس:" نحن سعداء بأن كريستيانو رونالدو، يعود إلى تدريبات الفريق لمواصلة المنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل، وذلك عقب انتهاء فترة أجازته".

عقد رونالدو مع يوفينتوس

يتبقى موسم كامل في عقد كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس، حيث ينتهي في صيف موسم 2022، وبالتالي فاللاعب لا يحق له التوقيع لأي نادٍ أخر دون الرجوع لإداراة الفريق، إلا بقدوم فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن أن كريستيانو رونالدو خرج من بطولة "يورو 2020"، عقب هزيمة منتخب البرتغال أمام منتخب بلجيكا بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري الأمم الأوربية، حيث استطاع بلجيكا التغلب على منتخب البرتغال في دور ثمن النهائي من البطولة، وانتهت المباراة بنتيجة هدف دون رد، وتأهل إلى الدور ربع النهائية أمام منتخب إيطاليا.