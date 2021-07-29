/642869/وزير-الداخلية-يجدد-الثقة-في-اللواء-نبيل-سليم-مدير-الإدارة-العامة-لمباحث-القاهرة

جدد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الثقة، في اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021 كما اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة السنوية لتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وقام قطاع شؤون الضباط بإرسالها إلى مديريات الأمن لتنفيذها. وشهدت الحركة الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها. وجاءت حركة التنقلات كالتالي: لواء معتز توفيق - مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة. لواء أشرف ربيع - مساعد الوزير لمنطقة سيناء. لواء عصام عثمان - مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد. لواء ناصر حريز - مساعد الوزير لمنطقة القناة. لواء أحمد فاروق القرن - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا. لواء محمود خليل - مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد. لواء رفعت نصار - مساعد الوزير لمنطقة البحر الأحمر. لواء أسعد الذكير - مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد. لواء خالد العزب - مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا. لواء حسن عبدالواحد - مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي. لواء علاء فاروق - مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية. لواء سعيد النجار - مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية. لواء دكتور علاء عبدالمعطي - مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة. لواء محسن شعبان - مدير أمن القليوبية. لواء دكتور عمر السويفي - مدير أمن أسيوط. لواء محمد والي - مدير أمن الشرقية. لواء منصور أحمد جمال الدين - مدير أمن الإسماعيلية. لواء دكتور أحمد السولية - مدير الإدارة العامة للشئون القانونية. لواء بهي الدين زغلول - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات. لواء هشام سليم - مدير أمن أسوان. لواء محمد حسان - مدير أمن المنيا. لواء محمد شرباش - مدير أمن سوهاج. لواء السيد سلطان - مدير أمن الدقهلية. لواء شريف رؤوف - مدير أمن جنوب سيناء. لواء محى سلامة - مدير أمن البحر الأحمر. لواء هشام السيد فكرى - مدير الإدارة العامة لحماية الآداب . لواء دكتور وليد الوكيل - مدير الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة . لواء مؤمن الساعدى - مدير الإدارة العامة للمرور . لواء ضياء الدين بيومى - مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر . لواء عاصم الشريف - مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكري

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