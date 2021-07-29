/642868/أول-خطوات-الأهلي-لإطلاق-فريق-سيدات-كرة-القدم

اعلن النادي الأهلي عن تفاصيل افتتاحية اكاديمية للكرة النسائية، والتي من المقرر إقامتها في نهاية يوليو الحالي، حيث يكون مقرهل في مدينة نصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد الأهلي ان المشروع يهدف إلي لأستقبال الناشئات الراغبات في ممارسة كرة القدم، وصفل مواهبهن من خلال برامج تدريبية.

ويدخل الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي مباراته اليوم أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

فاز الأهلي بصعوبة بالغة على الإنتاج الحربي في مباراته الأخيرة في الدوري، ليصبح رصيده 55 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ويصبح الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر 6 نقاطٍ فقط.

أما نادي أسوان، فقد تعادل في مباراته الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا، ويحتل المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة فقط عن البنك الأهلي آخر الأندية خارج منطقة الخطر.

تشكيل أسوان المتوقع

عمر رضوان

محمود شبانة - إيمانويل كاربوجي - محمد جابر

عمرو الحلواني - عبد العزيز موسى - هيثم الفيل - أحمد صافي

أحمد الصغيري - أحمد عبد الظاهر - محمد أسامة

التشكيل المتوقع للأهلي

في حراسة المرمي: علي لطفي

علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - رامي ربيعة

حمدي فتحي - عمرو السولية

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون واليودنانج وعمرو السولية وافشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجاي وحمدي فتحي

ويعلق أحمد شوبير على مباراة الأهلي وأسوان في المواجهة التي تقام على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر في حسم الثلاث نقاط.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

ويدخل النادي الأهلي المباراة في المركز الثاني بالترتيب برصيد 55 نقطة خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 61 وبفارق مباراتين أقل عن الفارس الأبيض ، بينما يدخل زهرة الجنوب المواجهة في المركز السادس عشر برصيد 25 من 27 لقاء.

غيابات الأهلي

يغيب عن النادي الأهلي سداسي المنتخب مصر الأولمبي محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن، كما يغيب وليد سليمان للإصابة ومحمد هاني للإيقاف.