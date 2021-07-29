/642867/الإيراني-مهدي-طارمي-يفوز-بـ-أفضل-هدف-في-الموسم-من-الاتحاد-الأوروبي

حصد مهدي طارمي مهاجم بورتو جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل هدف في الموسم اليوم الخميس بعد هدفه بركلة خلفية في مرمى تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض دوت الخليج أفضل هدف في الموسم المنصرم في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم الإيراني هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع بركلة خلفية في الزاوية العليا للمرمى من مسافة 12 ياردة بعد تمريرة عرضية ليقود فريقه للفوز 1-0 خارج أرضه في إياب دور الثمانية على تشيلسي الذي توج باللقب فيما بعد.

أفضل هدف في موسم 2021

ولم يكن هذا الهدف كافيا لمنع خسارة بورتو 2-1 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

وحصل طارمي على 30% تقريبا من أصوات أكثر من 600 ألف صوت في استطلاع للرأي على موقع يويفا على الإنترنت الذي ضم أهدافا للأندية أو للمنتخبات في تصفيات البطولات الدولية.

ثاني أفضل هدف

وحل الجناح الإيطالي لورينزو إنسيني في المركز الثاني بهدفه من تسديدة رائعة في مرمى بلجيكا في دور الثمانية لبطولة أوروبا 2020.

واحتل كيمار روفه مهاجم رينجرز في المركز الثالث بعدما سجل هدفا من منتصف الملعب أمام ستاندار لييج في الدوري الأوروبي.

موعد السوبر الأوروبي

أعلن “يويفا” إقامة نهائي السوبر الأوروبي بين فريق تشيلسي و فياريال، والتي من المقرر إقامتها يوم 11 أغسطس، على ملعب "وندسور بارك" في أيرلندا الشمالية.

وتوج تشيلسي عودته القوية في الموسم الحالي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، وأحرز لقبا غالياً ومستحقاً ليكون الثاني له في المسابقة بعدما توج في 2012 بلقبه الوحيد السابق في دوري الأبطال.

بطل دوري أبطال أوروبا

وحسم تشيلسي المباراة بهدف نظيف في الشوط الأول سجله الألماني الدولي كاي هافيرتز في الدقيقة 42 ليكون هدفه الوحيد في 12 مباراة خاضها بالبطولة هذا الموسم لكنه أغلى أهداف الفريق في البطولة.

ولم يستطيع مانشستر سيتي فرصة ذهبية بالتتوج موسمه الناجح بإحراز لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه علما بأنه أكثر الألقاب التي يتطلع إليها الفريق.