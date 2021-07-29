طرح فيلم موسى وعودة هاني شاكر.. مفاجآت فنية في شهر أغسطس المقبل: انطلاق تصوير حكايات مسلسل «إلا أنا»..وعمرو دياب يحيي حفلا بالعلمين

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يشهد شهر أغسطس المقبل حالة من النشاط الفني الباهر الذي يتنوع بين الحفلات التي يحيها نخبة من المطربين، والأفلام المقرر طرحها بدور العرض أو من خلال المنصات، فضلا عن إنطلاق تصوير باقة من أقوى الأعمال الدرامية والسينمائية التي يترقب الجمهور عرضها بشدة.

دوت الخليج يستعرض أبرز الأعمال الفنية التي يستقبلها شهر أغسطس المقبل

هاني شاكر يففتح أولى أيام أغسطس بحفل في الأوبرا

يفتتح الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أولى أيام شهر أغسطس بإحياء أولى حفلاته بعد تعافيه من الأزمة المرضية الطارئة التي أصابته مؤخرا، يقام حفل هاني شاكر في يوم الأحد المقبل الموافق 1 من شهر أغسطس، على مسرح النافورة بالأوبرا، في تمام الساعة الثامنة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وبمشاركة مطربا الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبد الغني.

ومن المقرر أن يشدو هانى شاكر خلال الفاصل الثانى بباقة من أفضل الأغاني منها: “بلدى، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، انا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة احب، وعد مني، بعد حبك، بحبك انا، جواب، قل لي عمل لك ايه، لسه بتسألي، أحلف بسماها إلى جانب أحدث أعماله لو سمحتوا”.

في أول أسبوع من أغسطس..روبي والعسيلي ومحمد محسن يتألقان بحفلاتهم

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الأول من شهر أغسطس منافسة غنائية قوية من قبل مطربي الفن بسبب حفلاتهم المتتالية، اذ يستعد محمد محسن لإحياء حفلًا غنائيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا، في يوم الخميس الموافق 5 أغسطس، بينما يتعاون العسيلي مع روبي لإحياء حفل في اليوم الثاني بمدينة العالمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الموسيقي.

عمرو دياب في العلمين ومسار إجباري بالأوبرا

وأعلن فريق مسار اجباري مؤخرا، إقامة حفل جديد يوم الأربعاء 11 أغسطس الساعة 8 مساء بدار الأوبرا المصرية، دون الكشف موعد طرح التذاكر، ومن جانب أخر يستعد الفنان عمرو دياب؛ لإحياء حفلا غنائيا في فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة، يوم 14 أغسطس المقبل.

انتعاش دور العرض بأقوى الأفلام السينمائية في أغسطس..موسى والعنكبوت أبرزهم

قرر موزعي الأفلام السينمائية خوض منافسة جديدة في شهر أغسطس من خلال عرض باقة من أفضل الأعمال التي يترقبها العديد من الجمهور، ومن المقرر أن تكون تلك المنافسة الأقوى في تاريخ السينميأتي على قمة الأفلام المختارة لعرضها ضمن منافسة شهر أغسطس فيلم “موسى” التي تدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته، ومن المقرر عرضه بداية من 11 أغسطس.

ويستعد الفنان محمد هنيدي لطرح فيلمه الجديد “النمس والإنس” في 4 أغسطس بعد عدة تأجيلات بسبب تخوف صناع العمل من عدم جني الايرادت المتوقعة للفيلم، وهو من بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

وحدد صناع «العنكبوت» يوم 18 أغسطس موعد نهائي لطرحه بدور العرض ويشارك بالعمل كلا الثنائي أحمد السقا والفنانة منى ذكي بعد فترة انقطاع طويلة عن العمل سويا اذ شاركا في عدد من المسرحيات والأفلام أشهرها فيلم “تيمور وشفيقة” الذي لا يزال الجمهور ينتظر عرضه حتى الأن، وهو من بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى، ومحمد ممدوح الذى يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

واستقر أيضا صناع فيلم «200 جنيه» بطولة الفنانة نيللي كريم على 18 أغسطس كموعد نهائي لعرضه بدور العرض المصرية اذ أن أصبح جاهز للعرض منذ مدة ليشارك في المنافسة الصيفية للأفلام المعروضة بالسينمات، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

إنطلاق تصوير فيلم حامل اللقب وإكس وأولي حكايات مسلسل إلا أنا

يستعد أبطال فيلم «حامل اللقب» البدء في تصويره في بداية شهر أغسطس المقبل، خيث تجمع قصة حب بين دينا الشربينى وهشام ماجد فى إطار من الفانتازيا، والعمل من إخراج هشام فتحى وتأليف إيهاب بليب، والعمل من بطولة دينا الشربيني وهشام ماجد ومحمد سلامة وليلى عز العرب وتعاقدت مؤخرا الفنانة دنيا ماهر، تجسد الفنانة ليلى عز العرب، دور والدة دينا الشربينى ضمن أحداث الفيلم الذي يحمل طابع كوميدي.

وتواصل الشركة المنتجة في تلك الفترة التعاقد مع النجوم الذين من المقرر أن يشاركوا في بطولة الحدوتة الأولى من مسلسل «إلا أنا» والتي تحمل اسم “بيت العز" ترقبا للبدء في تصوير أحداثها في مطلع أغسطس المقبلـ ويشارك في بطولة حدوتة كلا من سهر الصايغ ورشدي الشامي وصفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، وهاجر الشرنوبي، والحدوتة من تأليف شريف يسري.

ويستعد الفنان الكوميدي أحمد حلمي للبدء في تصوير فيلمه الجديد «إكس» الذي يخوض بطولته بجانب الراقصة الاستعراضية روبي، والفنانة نسرين أمين في أول تعاون بينهم، وحدد مطلع شهر أغسطس المقبل، كموعد نهائي لتصوير فيلم «إكس» وذلك بعد الانتهاء منكافة تعاقدات النجوم المشاركين فى بطولة الفيلم خلال الأيام القلية المقبلة ليلحق الفيلم موسم الأفلام الشتوية المنافسة في دور العرض السنمائية.