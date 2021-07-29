الرئيس السيسي يهنئ ملك المغرب بذكرى العيد الوطنى

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني. كما أوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد يحيى إلى سفارة المملكة المغربية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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