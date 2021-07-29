رئيس الوزراء اليونانى يستقبل وفد الشباب المصرى

جدة - نرمين السيد - استقبل كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليونانى، وفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى بقصر ماكسيموس خلال زيارتهم الحالية إلى اليونان، فى إطار فاعليات النسخة الرابعة والشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور NOSTOS"، وذلك بحضور كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليونانى، فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسى لشؤون القبارصة المغتربين.





ورحب ميتسوتاكيس بالوفد الشبابى وأعرب عن سعادته بزيارتهم إلى البلاد، مؤكدًا على ضرورة التمسك بالجذور لدى شعوب الدول الثلاث، لأن الحفاظ على الثقافة والهوية هو السبيل إلى الاتحاد والقوة والسيادة. وتابع ميتسوتاكيس فى حديثه مع الوفد: "إن العلاقات بين الدول الثلاث فى مستوى ممتاز ووثيقة للغاية، ولابد أن نكون قادرين على تعزيز الروابط فيما بيننا على جميع المستويات وخاصة بالنسبة لجيل الشباب"، مختتما حديثه بالإشادة بالزيارة التى أجراها الشباب مؤخرًا إلى مصر وبنتائجها المثمرة فى سبيل تقوية وتدعيم العلاقات.

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