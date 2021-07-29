شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الغد بالدرجات ونسب الرطوبة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أن طقس الغد، معتدل ليلا، رطبًا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة فى الطقس غدا، هى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فى الطقس غدا كالتالى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 38 للعظمى والصغرى 26

السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 25

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28

شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27

وتكون نسبة الرطوبة المتوقعة فى الطقس غدا، كالتالى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 80 للعظمى والصغرى 30

السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15