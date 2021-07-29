سفير ألمانيا لدى القاهرة: العلاقات مع مصر تقف على قاعدة راسخة

جدة - نرمين السيد - أكد سفير ألمانيا بالقاهرة الدكتور سيريل جان نون، أن العلاقات مع مصر تقف على قاعدة راسخة، مشيدا بمستوى العلاقات بين البلدين، والتى ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل.





وقال السفير الألمانى: "سعدت أثناء فترة خدمتى هنا برؤية العلاقات الثنائية المتنوعة وهى تقف على قاعدة راسخة"، مضيفا أن التعاون "مع شركائنا المصريين مطبوعا دائما بطابع الثقة الكبيرة التى ترتكز على إطار من الاحترام المتبادل بين المستشارة ميركل والرئيس عبد الفتاح السيسى فضلا عن مرتكزات أخرى".

جاء ذلك خلال كلمته فى حفل استقبال أقامه بحديقة السفارة قبيل مغادرته القاهرة بعد انتهاء فترة عمله بحضور العديد من الضيوف الأجانب والمصريين رفيعى المستوى، من بينهم وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى بجانب لفيف من الشخصيات فى مجالى الثقافة والاقتصاد والمطرب محمد منير، وعميد الأثريين المصريين زاهى حواس والمدير التنفيذى للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.

وأشاد السفير الألمانى بما تتفرد به مصر من ثراء تاريخى ثقافى "ذلك الثراء الذى لم يجعل من هذا البلد مجرد مغناطيس لجذب السياح الألمان فحسب، بل يجعله هو نفسه يرغب فى العودة مرة أخرى لزيارته".

وأضاف السفير فى بيان وزعته سفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم الخميس، أن الكثير من الأشخاص المؤثرين الذين التقاهم فى مصر من أمثال المطرب محمد منير يشكلون جسرا بين الثقافات، وكذلك العلماء والتلاميذ والطلاب والمسافرين، جميعهم يعتبرون بناة جسور مهمين سوف يواصلون فى المستقبل أيضا تعزيز أواصر الصلة بين كلا البلدين.