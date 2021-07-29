محلية النواب: العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على التعاون

جدة - نرمين السيد - وأكد خلال لقاء وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع محافظ الدقهلية بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم، بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أن الزيارات الميدانية للجنة تستهدف إلقاء الضوء على ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وقومية، وما تنجزه المحافظة فى إطار حل المشكلات، وفى الوقت ذاته يتم رصد المشكلات والسعى لحلها، بالتنسيق بين كل الجهات المعنية.

وأوضح أن اللجنة تتفقد المشروعات وتتعرف على ما يتم تنفيذه وتضع ملاحظاتها وبعد انتهاء الزيارة يتم إعداد تقرير شامل عنها يتضمن توصيات، ويتم عرضه على المجلس، على أن تنفذ الجهات المعنية هذه التوصيات.

ولفت النائب إلى أن منظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات تشهد اهتماما كبيرا من الدولة فى الفترة الأخيرة، واهتمام وتوجيهات ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية.

وأوضح محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الزيارات الميدانية تستهدف الوقوف على حجم ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية تزور المحافظات وتتعرف على الإيجابيات والسلبيات، وتضع ملاحظاتها وتوصياتها.

من جانبه وجه النائب خالد الحداد، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، الشكر للجنة الإدارة المحلية، لحرصها على زيارة المحافظة، مؤكدا أن الدقهلية تشهد جهودا كبيرة لحل المشكلات، فضلا عن التعاون الكبير بين الأجهزة التنفيذية والنواب.

وقال الحداد: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى، من أهم المبادرات التنموية، وستقضى على المشكلات فى الريف المصرى، وستوفر حياة كريمة وظروف معيشية لائقة ومناسبة، داعيا إلى ضرورة إدراج مراكز وقرى أخرى فى الدقهلية ضمن المبادرة.

ويرأس المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب: محمد الحسينى، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأخزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكى عباس، عمرو رشدى الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش من أمانة اللجنة.