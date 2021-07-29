وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - زار وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، مقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واستقبل الوفد اللواء أحمد ذكى عابدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذى رحب بالحضور واستعرض أمامهم تفاصيل ذلك المشروع الضخم أحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية.





وقال عابدين إن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة له عدة أهداف هامة وهى تخفيف التكدس عن القاهرة والتى باتت تضم ما يقرب من 10 ملايين نسمة، بما يضغط على المرافق والطرق التى تعانى بشكل فاق احتمالها.

وأضاف أن إنشاء العاصمة هو جزء كذلك من خطة تعمير سيناء إذ أنها تقع فى الطريق المؤدى إليها مباشرة مما يسد الفجوة بينها وبين القاهرة عبر مدينة كبرى ذكية على أحدث الطرز المصممة فى العالم.

وأوضح عابدين أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان بما يعادل 700 كم مربع تم تقسيمها إلى مراحل، المرحلة الأولى بلغت 40 ألف فدان بما يوازى مساحة واشنطن، تضم 8 أحياء سكنية، والحى الدبلوماسى والحى الرئاسى، والحى الحكومى، وحى المال والأعمال، ومدنية الثقافة والفنون والمدينة الرياضية، و7 جامعات اشتغل منها 4 و40 مدرسة انترناشونال يعمل منها حاليا 6 مدارس.



وأكد أن المدينة وضعت خطة ومعايير للبناء يشترط أن يكون 75% مساحة خضراء وأن يقتصر البناء على 25% فقط أى أن يكون نصيب المواطن 15 مترا مربعا من الخضرة، كما اشترطت تخصيص 50%من أسطح البنايات للخلايا الشمسية لتوليد طاقة متجددة نظيفة، مشيرا إلى أنه تم تحديد ارتفاع المبانى إلى أرضى و7 أدوار، بخلاف المناطق المخصصة للأبراج.

وفى نهاية اللقاء، شكر أعضاء التنسيقية اللواء أحمد ذكى عابدين على حسن الاستقبال والشرح الوافى لهذا المشروع الضخم، كما قدموا له درع التنسيقية تكريما لمجهوداته.

حضر اللقاء عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ومن أعضاء مجلس النواب عمرو يونس، علاء عصام، غادة على، خالد بدوى، محمد عبد العزيز، محمود بدر، أحمد فتحى، رشا فايز كليب، ومحمد السباعى، محمود فيصل، عضوا مجلس الشيوخ، وكريم عبد العاطى، مؤمن سيد، نور الشيخ، إيمان طلعت، حنان وجدى، غادة فتحى، أحمد مبارك، أحمد نصرالله، أحمد مسعد، رحاب عبدالله، أحمد فتحى، أحمد عمرو، محمد نبيل، مؤمن سليم، أحمد خالد، أعضاء التنسيقية.