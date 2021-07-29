/642864/مقتصر-على-الكابز-في-الساحل-وممنوع-الأطفال-في-مهرجان-العالمين-الصيفي-حفلة-روبي-الجديدة-تثير-الجدل-مرة-أخرة

دائمًا ما تثير الفنانة المصرية روبي الجدل وتلفت الأنظار من حولها بسبب شروط حفلاتها الصيفية، فتارة بسبب الحجاب وتارة أخرى بسبب الهوت الشورت، وآخرهم كانت شروط حضور حفلها بمهرجان العالمين الموسيقي وحظر حضور الأطفال.

دوت الخليج يرصد شروط حفل الفنانة روبي الجديدة بمهرجام العالمين الموسيقي.

شروط حفل روبي بمهرجان العالمين الموسيقي

تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان العالمين الموسيقي، وذلك يوم 6 أغسطس المقبل داخل مدينة العلمين الجديدة.

وأعلنت روبي، شروط حفلها الخاص وهي عدم السماح بالحضور أقل من 15 عامًا، وتفتح أبواب الحفل في الخامسة مساء، ويبدأ الحفل في الثامنة مساءً.

أسعار تذاكر حفل روبي الجديد

وجاءت أسعار تذاكر الحفل على موقع «تيكتس مارشيه»، كالتالي: 500 جنيه لفئة «البلاتنيوم»، وتبدأ فئة الـ «في آي بي» من 1000 جنيه وتنتهي بـ 2000 جنيه.

روبي تعلن شروط حضور حفلها بالساحل الشمالي

وسبق وأن كشفت روبي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، شروط حفلها المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، وهي ( عدم ارتكاب أعمال عنف وشغب، يُسمح باستخدام التوربانات، منع ارتداء هوت شورت أو ملابس رياضية. ، والأبواب تفتح الساعة العاشرة مساءً، الحد الأدنى لسن الضيوف لا يقل عن 25 عامًا).

روبي تنتظر عرض مسلسل «شقة 6»

ومن ناحية أخرى، تنتظر روبي طرح مسلسلها الجديد «شقة 6»، المقرر عرضه بدايًة من شهر أغسطس المقبل عبر منصة «شاهد vip»، من إخراج محمود كامل، تأليف رفيق القاضي، ويشارك في العمل كلٌ من صلاح عبد الله، ورحاب الجمل، وأحمد حاتم وغيرهم.

قصة مسلسل «شقة 6» بطولة روبي

تدور أحداث المسلسل في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم داخل إحدى العمارات، تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.