/642861/تعرف-على-السيرة-الذاتية-لمدير-أمن-سوهاج-الجديد-اللواء-محمد-شرباش

ينشر موقع «دوت الخليج» السيرة الذاتية لـمدير أمن سوهاج اللواء محمد عبد المنعم شرباش، بعد أن كان يتولى منصب مدير أمن البحيرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية السيرة الذاتية للواء محمد عبد المنعم شرباش، مديرا لأمن سوهاج

حيث إن اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج الجديد، يعد من أبرز ضباط وزارة الداخلية الأكفاء والمتميزين الذين عملوا فى العديد من المناصب الشرطية المختلفة واكتسب خلالها خبرات كبيرة مساهمات جليلة قدمها فى المجال الأمنى فى مصر منذ أن عمل فى أقسام الشرطة المختلفة فى البحث الجنائي.

وتولى اللواء محمد شرباش لفترة كبيرة منصب رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة أول، حتى وصل إلى أن يصبح رئيسا لفرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة.

وفى 2011 اصبح وكيلا لمباحث القليوبية، ثم انتقل ليكون مفتشا للمباحث ونظرا لاكتسابه المهارات والخبرات العالية انتقل للأمن العام، وتم تعينه مديرا للمباحث الجنائية للمديرية أمن الدقهلية، ثم مديرا للمباحث الجنائية للمديرية أمن البحيرة ورقى مديرا لأمن مديرية البحيرة، وخلال الحركة اليوم رقى مديرا لأمن سوهاج.

حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وجاءت حركة التنقلات كالتالي: فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

الأسماء

لواء / معتز توفيق - مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

لواء / أشرف ربيع - مساعد الوزير لمنطقة سيناء .

لواء / عصام عثمان - مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد .

لواء / ناصر حريز - مساعد الوزير لمنطقة القناة .

لواء / أحمد فاروق القرن - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا .

لواء / محمود خليل - مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد .

لواء / رفعت نصار - مساعد الوزير لمنطقة البحر الأحمر .

لواء / أسعد الذكير - مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد .

لواء / خالد العزب - مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا .

لواء / حسن عبدالواحد - مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .

لواء / علاء فاروق - مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية .

لواء / سعيد النجار - مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية .

لواء دكتور / علاء عبدالمعطى - مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

لواء / محسن شعبان - مدير أمن القليوبية .

لواء دكتور / عمر السويفى - مدير أمن أسيوط .

لواء / محمد والى - مدير أمن الشرقية .

لواء / منصور أحمد جمال الدين - مدير أمن الإسماعيلية .

لواء دكتور / أحمد السوليه - مدير الإدارة العامة للشئون القانونية .

لواء / بهى الدين زغلول - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات .

لواء / هشام سليم - مدير أمن أسوان .

لواء / محمد حسان - مدير أمن المنيا .

لواء / محمد شرباش - مدير أمن سوهاج .

لواء / السيد سلطان - مدير أمن الدقهلية .

لواء / شريف رؤوف - مدير أمن جنوب سيناء .

لواء / محى سلامة - مدير أمن البحر الأحمر .

لواء / هشام السيد فكرى - مدير الإدارة العامة لحماية الآداب .

لواء دكتور / وليد الوكيل - مدير الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة .

لواء / مؤمن الساعدى - مدير الإدارة العامة للمرور .

لواء / ضياء الدين بيومى - مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر .

لواء / عاصم الشريف - مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية