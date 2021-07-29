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كراسة شروط مبادرة التمويل العقاري 2021 pdf

مبادرة التمويل العقاري 2021 لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و 14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى في مبادرة التمويل العقاري 2021 .

مشروع التمويل العقاري الجديد 2021

مبادرة سكن لكل المصريين بها اماكن شقق مبادرة التمويل العقاري 2021 في اماكن بيع كراسة شروط التمويل العقاري على صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حيث أن موقع www.shmff.gov.eg ينشر الاوراق المطلوبة لمبادرة التمويل العقاري 2021 من البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري 2021 أماكن شقق التمويل العقاري وأماكن مبادرة التمويل العقاري التي تطرحها شركة الاهلى للتمويل العقارى في مشروع التمويل العقاري الجديد.

صندوق التمويل العقاري استعلام بالرقم القومي

ويمكن للمواطنون الدخول على رابط صندوق التمويل العقاري استعلام بالرقم القومي من خلال هذا الرابط www.shmff.gov.eg،

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أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها. عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل. إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي. أن يكون المستفيد مصري الجنسية.

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وهناك اتاحة فرصة للمواطنين في مبادرة التمويل العقاري 2021 من محدودي و متوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل .