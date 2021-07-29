/642856/أول-رد-رسمي-من-قنوات-أون-تايم-سبورت-بعد-مقاطعة-جماهير-الأهلي

أصدر شبكان قنوات “أون تايم سبورت” عن منع التعصب بين الجماهير بمشاركة النادي الأهلي والزمالك عبر السوشيال ميديا، وقد رفعت تقريرًا عاجلًا عن التعصب بين جماهير الأحمر والأبيض تم رصده على "قناة أون تايم سبورتس" يوحي في معناه بالإثارة بين ناديين من أعرق الأندية المصرية ذات الجماهيرية .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف البيان:”نسعي دائماً لتقديم إعلام هادف وراقي يخدم الرياضة المصرية ويصب في مصلحتهما تماشياً مع الميثاق الإعلامي وبيعد تماما البعد عن الإثارة والفتنة وداعماً لكل اركان المنضومة الرياضة في مصر”.

قرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر اعتباراً من أول أغسطس المقبل وتكليف إدارة المسابقات بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر يتم إعلانه يوم الأحد المقبل .

وذلك عقب تأهل المنتخب الأولمبي إلي ربع نهائي الاولمبياد بعد تحقيق الفوز علي نظيرة استراليا بنتيجة 2/0.

كما قرر اتحاد الكرة تكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر بحيث يتم إعلانه يوم الأحد المقبل.

وكان المنتخب المصري الأولمبي قد وصل لربع نهائي الدورة الأولمبية في منافسات كرة القدم حيث من المنتظر أن يواجه البرازيل في ربع النهائي في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل

ويدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الخميس أمام فريق أسوان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

حقق منتخب مصر الأولمبي و أستراليا بفوز الفراعنة بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، ليحقق الفراعنة التأهل على حساب الأرجنتين ويضرب موعدا مع البرازيل في ثمن النهائي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون واليودنانج وعمرو السولية وافشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجاي وحمدي فتحي

ويعلق أحمد شوبير على مباراة الأهلي وأسوان في المواجهة التي تقام على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر في حسم الثلاث نقاط.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

ويدخل النادي الأهلي المباراة في المركز الثاني بالترتيب برصيد 55 نقطة خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 61 وبفارق مباراتين أقل عن الفارس الأبيض ، بينما يدخل زهرة الجنوب المواجهة في المركز السادس عشر برصيد 25 من 27 لقاء.