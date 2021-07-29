/642854/وفاة-والد-الشاعر-الغنائي-محمد-مصطفى-مالك

رحل عن عالمنا، اليوم، والد الشاعر محمد مصطفى مالك، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد ومكان العزاء أو تفاصيل الجنازة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل وفاة والد الشاعر محمد مصطفى مالك.

محمد مصطفى مالك يعلن وفاة والده

وأعلن مالك نبأ وفاة والده من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب في تأثر شديد: "أبويا في ذمة الله.. نسألكم الدعاء والفاتحة".

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته.

آخر أعمال محمد مصطفى مالك

وعلى الصعيد الآخر، كانت آخر أعمال الشاعر محمد مصطفى مالك أغنية «7 رجالة» للفنانة رنا سماحة، والتي طرحتها من ألبومها الذى يحمل نفس الاسم، وهى من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان وتوزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، إخراج سامى بساط.

وتقول كلمات الأغنية: "لخبطلى أفكارى.. كل اللى أنا مقتنعه بيه، غيرته فى ثوانى.. أول ما شفتك يعنى ليه، شكلى بقى وحش جدا.. الناس بقوا يشمتوا فيا، وأنا كنت بقول لا يمكن.. أحب انا للدرجة ديه، ودى أخرة اللى يتريق يوم على حد.. ادينى حبيت حب أهو جاب راسى الأرض، عملت أنا 7 رجالة ف بعض وطلعت اى كلام بصراحة، حببتنى فى حاجات طول عمرى أنا مبحبهاش، ووصلت معاك لدرجة بصراحة متخيلتهاش، حالتى بقت يعنى حرجه.. معرفش ايه بيحصل معاك، مش بحسب أى حركه.. أو رد فعل أخده فى هواك".

أبرز أعمال الشاعر محمد مصطفى مالك

وشارك الشاعر محمد مصطفى مالك فى عدد من الاغانى مع عدد من المطربين الكبار، حيث قدم مع الفنان لؤي أغنية «الليلة سهرانين»، والمطربة نادية مصطفى «مالي»، والمطرب محمد رشاد «دلع».