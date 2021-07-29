رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد كارفخال حتى 2025 «صور»

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نشر الموقع الرسمي لفريق ريال مدريد على مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، بيانا رسميا يؤكد فيه تمديد عقد داني كارفخال لاعب جناح الفريق، حتى 2025، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

توصل مجلس إداراة فريق ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، وداني كارفخال إلى اتفاق بشان تجديد التعاقد، وتم تمديد عقد اللاعب لمدة أربع مواسم مقبلة.

وقام الموقع الرسمي لفريق ريال مدريد عبر تويتر بنشر بيانا رسميا والذي جاء كالتالي: "اتفق نادي ريال مدريد مع داني كارفاخال على تمديد عقده، لمدة أربعة مواسم قادمة”

وتابع: “اللاعب مستمر مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2025"

انتقال ديفيد ألابا إلى فريق ريال مدريد

وقع الدولي النمساوي ديفيد ألابا لاعب فريق بايرن ميونخ السابق، اليوم الأربعاء، على عقود انضمامه لفريق ريال مدريد، وظهر ديفيد ألابا مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أثناء تواجدهم في القاعة الشرفية في ملعب الفريق الميرنجي، وذلك قبل تقديمة رسميا للجمهور ووسائل الإعلام، عبر مؤتمر صحفي عن بعد.

انتقال ديفيد ألابا إلى فريق ريال مدريد

انتقل ديفيد ألابا إلى فريق ريال مدريد قادما من العملاق البافاري بايرن ميونخ، ووقع الدولي النمساوي على عقود إنضمامه إلى الفريق الملكي بعد اجتيازه الكشف الطبي، وتواجد فلورنتينو بيريز أثناء توقيع اللاعب.

انضم ديفيد ألابا إلى صفوف فريق ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، وذلك بع انتهاء مدة تعاقده مع فريق بارين ميونخ، ولم يرغب النمساوي في استكمال مشواره الكروي داخل صفوف العملاق البافاري، وإنما صرح بأنه أراد الانتقال إلى فريق ريال مدريد لخوض تجربة جديدة.

فشل بيريز في تجديد عقد راموس

يذكر أن الإسباني سيرجيو راموس، انتهى تعاقده مع فريق ريال مدريد نهاية الموسم المنقضي، ولم يصل الإسباني إلى اتفاق مع إداراة فريق ريال مدريد، حيث طلب بيريز رئيس مجلس إداراة فريق ريال مدريد، من سيرجيو راموس تخفيض راتبه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها اللاعب، ولكن رفض سيرجيو راموس، وقرر الرحيل عن ريال مدريد، الذي لعب بقميصة 16 عام، حيث انضم الدولي الإسباني إلى الفريق الميرنجي عام 2005، عندما كان لاعبا في فريق إشبيليه الإسباني.