نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والرابط في جميع المحافظات

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لينك نتيجة دبلوم تجارة 2021 بالاسم ، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة نتائج الدبلومات الفنية التى سبق الإعلان عن اعتمادها منذ فترة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، ونرصد فى التقرير التالى كيفية الوصول إلى نتائج الامتحانات التى خاضها الطلاب.

دوت الخليج

لينك نتيجة دبلوم تجارة 2021 بالاسم

لينك نتيجة دبلوم تجارة، طلاب التعليم الفني كانوا قد أنهوا الامتحانات خلال الأيام الماضية، والتى رأى الكثير من المتخصصين إنها جاءت مناسبة وأغلبها فى مستوى الطالب المتوسط، وهو ما أكد عليه عدد كبير من الطلاب أثناء تأدية الامتحانات هذا العام.

كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

ووفقًا لما تم الإعلان عنه فى البيانات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني، فإن إجمالى الطلاب الذين حضروا خلال امتحانات هذا العام قد بلغوا 776020، ومنهم 18110 نظام السنوات الخمس.

ويمكن الدخول ومعرفة نتيجة الدبلومات الفنية من خلال اتباع التوجيهات التى تحددها الوزارة فى هذا الشأن من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني، والبحث عن خانة نتائج الدبلومات الفنية لعام 2021، ومن ثم كتابة أرقام الجلوس واسم الطالب المراد نيل النتيجة الخاصة به.

وكان طلاب التعليم الفني قد انهوا الامتحانات منذ أيام وسادت حالة من البهجة لدى الكثير من الطلاب الذين رأو إن الامتحانات جاءت مناسبة إلى حد كبير لمستواهم، وهناك من أكد على ضرورة التدريب خلال فترة الإجازة لتطبيق المناهج التى درسوها بشكل تطبيقي وعملي.

وزير التعليم الفني كان قد هنأ الطلاب الناجحين بالدبلومات الفنية، وذلك بعد اعتماد النتيجة على مستوى الجمهورية.

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ونقوم فى التقرير التالى إبراز ما يتعلق بكيفية الدخول ومعرفة نتائج الدبلومات الصناعية، من خلال الدخول إلى الينك التالى واتباع التوجيهات اللازمة لتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي واللينك هو https://fany.moe.gov.eg/ExamResults، البوابة الرسمية للتعليم الفني.

ستجد عند الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة الرسمية للتعليم الفني، عدد من الخانات المذكورة بالموقع والتى منها المركز الإعلامي والاتصال وحسابي، وأيضًا المشروع والتعليم الفني والخدمات التوظيفية.