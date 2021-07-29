/642863/بنك-الاسكندرية--العملاء-عندنا-مشكلة-في-تطبيق-الموبايل-البنكي

كشف أحد عملاء بنك الاسكندرية عن مشكلة تعرضوا لها في تطبيق الموبايل البنكي وهي عدم الاطلاع على المعاملات البنكية من بنك الاسكندرية كما اشتكى عملاء بنك الاسكندرية بأشياء آخرى.

دوت الخليج

شكوى عميل بنك الاسكندرية

وكتب عميل بنك الاسكندرية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "عاوز أعرف السويفت كود بتاع حسابي و عندي مشكله في تطبيق الموبايلالبنكي مش عارف أفعله إزاي أقدر أحصل على رقم السويفت كود بتاعي ؟ لما رحت خدمة العملاء في البنك تم طباعة ورقة بها اسمي ورقم الحساب مكون من 12 رقم وفي تحته رقم يبدأ ب EG ثم 17 رقم".

رد بنك الاسكندرية

ورد موظف بنك الاسكندرية، وقال: "نحيط علم حضرتكم بيتم الاشتراك في خدمة الانترنت البنكي، تغيير الرقم السري إذا كان يوجد به مشكلة او ازاله الحظر عن طريق الاتصال بخدمة العملاء من نفس الرقم المسجل لدي البنك من قبلكم بيتم مراجعة البيانات اذا كانت جميعا مستوفية وصحيحة بيتم مساعدتكم علي الفور اذا لم يكن الرقم المسجل متاح لديكم او يوجد أي مشكلة في البيانات وتحديثها بيتم التوجه الي أقرب فرع وبيتم مساعدتكم بخصوص هذا الامر".