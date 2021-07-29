الأزهر ينعى العالم اللبناني الشيخ خليل الميس

بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، يتقدَّم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى #لبنان؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، في وفاة العالم الجليل الشيخ خليل الميس، أحد كبار علماء المسلمين في لبنان، مفتي زحلة والبِقاع.
ويُؤكِّد الأزهر أن الشيخ الراحل كان رائدًا من رواد الفكر الإسلامي في لبنان، وخير سفير للأزهر الشَّريف الذي تخرج منه ودأب على نشر منهجِه الوسطي بهمة وتفانٍ طوال حياته، مشددًا على أن الشيخ خليل الميس سوف يبقى بين طلابه ومحبِّيه بكتبه ومؤلفاته ومحاضراته.
ويتقدَّم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى أسرة ومحبِّي الشيخ الراحل وتلامذته وأصدقائه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنَه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".
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