مكتب شكاوى المرأة ....إحنا معاكي

توجهت احدى الشاكيات الى مكتب الشكاوى فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة القليوبية للابلاغ عن حالة انسانيه تحتاج إلى مساعدة عاجلة متمثلة في فتاة تبلغ من العمر 35 عام تقطن بشبر الخيمة وهي معاقة وتعيش بمفردها ،بالفحص تبين أنه نتيجة إصابتها بمرض السكري تسبب في غرغرينا بالقدم محدثا لها إعاقة واضطراب حركي بالإضافة لضعف السمع، وتعيش بمفردها بمسكن غير آدمي، حيث توفى والديها وشقيقها، ولم يبق لها سوى شقيق واحد يصعب عليه التردد عليها باستمرار، ولا يوجد من يرعاها سوى أحد الجيران، والذي أفاد بأن لديها مهارات يدوية في صنع أشكال بالجبس وزخارف ومنقوشات، وتقوم بتسويقها عبر الإنترنت، وتحتاج إلى توفير دار رعاية متخصصة ملائمة لحالتها الصحية في المجتمع وقادرة على مواجهة الحياة مره أخرى .

وقد قامت محامية مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة بالتواصل مع احدى دور الراعاية لنقل هذه الفتاة للدار واستضافتها لتلقى الرعاية كامله من رعاية صحية ونفسيه نظراً لخطورة وضعها الصحي ،حيث قام أعضاء فرع المجلس بالتوجه لمنزل الفتاة إلى أن تم استضافتها في مؤسسة معا لإنقاذ انسان، بعد إجرائها الفحص الطبي المتكامل .

تم وصولها الدار ومن ثم تم عرضها مباشرةً ع الفريق الطبي الخاص بالمؤسسه وعلى الفور توجه فريق التمريض الخاص بالمؤسسة بالفتاة للمستشفى وتم اجراء اول عمليه لها بالقدم لانقاذها من البتر وجارى المتابعه لعمل عمليه اخرى ... وضبط السكر وعمل فحوصات شامله لها للاطمئنان عليها صحياً ونفسياً..كى يتم اعادة تأهيلها حتى تصبح عضوه

فعاله في المجتمع وقادرة على مواجهة الحياة مره أخرى