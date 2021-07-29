رئيسة الجمهورية اليونانية تستقبل الوفد الشبابي المصري واليوناني والقبرصي خلال زيارتهم إلى...

كاترينا ساكيلاروبولو متحدثة للشباب: أنتم الأمل الكبير في إحياء جذور الآباء والأجداد لدى شعوب اليونان ومصر وقبرص

كاترينا ساكيلاروبولو: لا يمكن أن ننسى مصر الوطن الثاني لنا.. وأثمن زيارتكم للبطريركية اليونانية بالإسكندرية

في إطار فاعليات النسخة الرابعة والشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور NOSTOS"، استقبلت السيدة/ كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية اليونانية، وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي خلال زيارتهم الحالية إلى اليونان، وذلك بحضور السيد/ كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، السيد/ فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين.

وقد رحبت رئيسة الجمهورية اليونانية السيدة/ كاترينا ساكيلاروبولو بالوفد الشبابي، معربة عن سعادتها البالغة بزيارتهم إلى البلاد وهم مفعمون بالحماس والنشاط، الأمر الذي يجدد الأمل الكبير في إحياء الجذور التي رسخها الآباء والأجداد في لدى شعوب الدول الثلاث مصر واليونان وقبرص.

وأضافت ساكيلاروبولو، في كلمة وجهتها لهؤلاء الشباب: "أرحب بكم جميعا إذ أنكم قادمون من قبرص ومصر وهي بلاد تجمعنا بها روابط تاريخية وصداقة وطيدة وعلاقات دبلوماسية، ونحن -الدول الثلاثة- حريصون على إرساء مبادئ السلام والاستقرار والوحدة والسيادة على أراضينا وهذا يعكسه التعاون والتنسيق القائم فيما بيننا".

وتابعت ساكيلاروبولو أن الشعب اليوناني لا يمكن أن ينسى مصر فهي كانت ومازالت الوطن الثاني الحاضن للجالية اليونانية، معربة عن سعادتها بزيارة هذا الوفد الشبابي إلى مصر، وخاصة زيارتهم إلى البطريركية اليونانية الأرثوذكسية بحي المنشية في الإسكندرية، ولقائهم بالأنبا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الروم الأرثوذكس هناك.

وفي ختام كلمتها، قالت رئيسة الجمهورية اليونانية إلى الشباب إنهم ينتمون إلى الأجيال الجديدة التي تمتع بمزايا كبيرة في الوقت الراهن أهمها التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي جعلت من هذا العالم الكبير "قرية صغيرة"، وأضافت: "عليكم أن تستفيدوا من ذلك في تطوير بلادكم وشعوبكم ولكن في إطار الحفاظ على تاريخكم وثقافتكم وتراثكم".