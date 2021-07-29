رئيس الوزراء ينيب وزير الاتصالات لحضور المؤتمر العالمى للإفتاء

جدة - نرمين السيد - أناب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لحضور فعاليات المؤتمر العالمى للإفتاء، نيابةً عنه، حيث سيلقى كلمة رئيس الوزراء فى افتتاح فعاليات المؤتمر الذى ينعقد فى الثانى والثالث من أغسطس المقبل برعاية كريمة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان: «مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى تحديات التطوير وآليات التعاون».





ويناقش المشاركون، وفقا لبيان صحفى، قضية المؤتمر وَفق أربعة محاور رئيسية جميعها ترسخ لفكرة الاتفاق على آليات التعاون بين دُور وهيئات الإفتاء فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والمشاركة فى معالجة تحديات التطور التقنى والدخول بالمؤسسات الإفتائية إلى عصر الرقمنة عبر دعم التحول الرقمى. هذا، ويبدأ مطار القاهرة الدولى فى استقبال الوفود المشاركة من 85 دولة، بينهم مجموعة من ممثلى الهيئات الإفتائية والمراكز الإسلامية بالعالم بدءًا من غد الجمعة، كما يتوالى وصول الوفود خلال اليومين المتتاليين للمشاركة فى فعاليات المؤتمر.



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