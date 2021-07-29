- 1/3
- 2/3
- 3/3
ورحبت رئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، وفقا لبيان صحفى لوزارة الهجرة، بالوفد الشبابى، معربة عن سعادتها البالغة بزيارتهم إلى البلاد وهم مفعمين بالحماس والنشاط، الأمر الذى يجدد الأمل الكبير فى إحياء الجذور التى رسخها الآباء والأجداد فى لدى شعوب الدول الثلاث مصر واليونان وقبرص.
وأضافت ساكيلاروبولو، فى كلمة وجهتها لهؤلاء الشباب: "أرحب بكم جميعا إذ أنكم قادمون من قبرص ومصر وهى بلاد تجمعنا بها روابط تاريخية وصداقة وطيدة وعلاقات دبلوماسية، ونحن -الدول الثلاثة- حريصون على إرساء مبادئ السلام والاستقرار والوحدة والسيادة على أراضينا وهذا يعكسه التعاون والتنسيق القائم فيما بيننا".
وتابعت ساكيلاروبولو أن الشعب اليونانى لا يمكن أن ينسى مصر فهى كانت ومازالت الوطن الثانى الحاضن للجالية اليونانية، معربة عن سعادتها بزيارة هذا الوفد الشبابى إلى مصر، وخاصة زيارتهم إلى البطريركية اليونانية الأرثوذكسية بحى المنشية فى الإسكندرية، ولقائهم بالأنبا ثيودوروس الثانى بابا وبطريرك الروم الأرثوذكس هناك.
وفى ختام كلمتها، قالت رئيسة الجمهورية اليونانية الشباب ينتمون إلى الأجيال الجديدة التى تمتع بمزايا كبيرة فى الوقت الراهن أهمها التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التى جعلت من هذا العالم الكبير "قرية صغيرة"، وأضافت: "عليكم أن تستفيدوا من ذلك فى تطوير بلادكم وشعوبكم ولكن فى إطار الحفاظ على تاريخكم وثقافتكم وتراثكم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة اليونان للشباب المصرى: لا يمكن أن ننسى مصر وطننا الثانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.