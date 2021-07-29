الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تعلن حاجتها لأطباء ببعض الدول

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، إعلان موضح به الشروط والتفاصيل، حيث تشترط أن لا يزيد سن المتقدم عن 54 عاما، على أن يكون الموعد النهائى للتقدم هو 17 أغسطس الجارى.

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