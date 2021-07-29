تنسيقية شباب الأحزاب تناقش ضريبة الـ12% على الفواتير السياحية

جدة - نرمين السيد - وعرضت أمين سر اللجنة إيرينى عبد الملاك، الملفات التى تم الانتهاء منها مؤخرا وتم تقديمها إلى أمانة سر اللجان النوعية، موجهة بضرورة العمل على إعداد ملفات جديدة تتناسب مع مستجدات القطاع السياحى والأثرى فى مصر.

كما ناقش أعضاء اللجنة، الاستراتيجية التى سيتم اتباعها فى اختيار شخصيات "البروفايل" الشهرى التى ستعرض على صفحة اللجان النوعية، على أن يكون هناك ارتباط بين الشخصية المختارة وبين الأعياد القومية لمحافظات مصر المختلفة، أو الأحداث التاريخية المناسبة.

وتناول الاجتماع كذلك مناقشة مبدئية لمقترحات مشتركة مع لجنتى النقل والقوى العاملة واللجنة الاقتصادية، بالتنسيقية، للعمل المشترك على ملفى "بحث آلية التوزيع العادل لنسبة الـ12% ضريبة على الفواتير السياحية" و"بحث تخفيض الضرائب على تذاكر الطيران، بهدف تخفيض أسعارها لزيادة الميزة التنافسية للسوق السياحى المصرى"، على أن يتم التنسيق بين اللجان الثلاثة للخروج بورقة سياسات مشتركة فى هذا الشأن.

حضر الاجتماع، إيرينى عبد الملاك، أمين سر لجنة السياحة والآثار، وأعضاء اللجنة: نيرمين مصطفى، وأحمد مجدى وعمرو عماد.

كما شارك فى الاجتماع أحمد مشعل أمين سر لجنة النقل والقوى العاملة، وحنان وجدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية، وأسامة الرفاعى، أمين سر لجنة الصناعة والمشروعات.