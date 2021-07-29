فيديوجراف- المشروع القومى للبتلو.. لحوم بأسعار عادلة للمنتج والمستهلك

جدة - نرمين السيد - تبذل وزارة الزراعة متمثلة فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية جهودا مكثفة فى المتابعات الميدانية للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى أو مستورد.





والفيديو جراف التالى يوضح أبرز الجهود المبذولة لنجاح المشروع القومى للبتلو. ويتم توفير كل أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين من المشروع على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

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