بصمة التنسيقية ..صولات وجولات فرسان الكيان الوطني في دور انعقاد تاريخي

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مع انقضاء دور الانعقاد الأول في مجلس النواب، يبرز مجموعة من الكتل والتيارات والبرلمانية، ممن يعود إليهم الفضل في الانتهاء إلى دور انعقاد برلماني تاريخي واستثنائي، وحافل بالإنجازات التشريعية والرقابية، ويأتي في مقدمتهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويرصد دوت الخليج في تقريره التالي، الأثر الملموس الذي تركه فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الأداء البرلماني، بكل مايتمتع به هذا الكيان الوطني الواعد، من حيوية فائقة ومنهجية في التحرك والقرارات المدروسة، والانحيازات الوطنية الواضحة للشعب المصري دون غيره.

فارق ملموس

ساهم فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إحداث فارق ملموس في الأداء البرلماني لمجلس النواب الحالي، والذي يجلس على منصته المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان القدير، حيث ساهم أعضاء التنسيقية في الدفع بقدر كبير من الأدوات الرقابية والمقترحات التشريعية، والتي انتهت إلى ما فيه صالح الوطن والمواطن.

التركيبة الفريدة التي تتمتع بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حيث وجود أكبر قدر من ألوان الطيف السياسي تحت مظلتها الموحدة، أتاحت حالة من المرونة الشديدة في النقاشات والأطروحات تحت قبة البرلمان، حيث يضمن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حالة من التنوع والثراء الشديد فيما يتم طرحه من قوانين وإجراءات وقرارات.

حضور طاغي

خلال ختام دور الانعقاد الأول، انطلق كبار رموز العمل البرلماني، في إشادات حارة بأعضاء التنسيقية، حيث ذكر عدد من النواب أن تجربة شباب التنسيقية تستحق التأمل أو الإشادة وأن فرسان هذا الكيان الوطني الواعد قد كانت لهم بصماتهم الواضحة، على كافة الأصعدة التشريعية والرقابية والخدمية مع توقعات كبرى بأن يكون لتلك الوجوه الوطنية المخلصة أدوارا فارقة في العمل السياسي و البرلماني في أدوار الانعقاد المقبلة.

ويحافظ فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وتيرة منضبطة وشديدة الصرامة والالتزام من الحضور المستمر لكافة الفعاليات البرلمانية، سواء خلال الجلسات العامة، والتي انخرطوا خلالها في مناقشات حادة مع الوزراء والمسؤولين، أو في اللجان النوعية التي أمدوا أعضاءها بالأفكار الجديدة والمقترحات غير التقليدية.

كما ان الحضور الطاغي لكوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لايقتصر بأي حال من الأحوال على أروقة البرلمان، وإنما سبق وأعد دوت الخليج، كشف حساب لأعضاء التنسيقية، والذي أظهر مجهود خرافي يتم بذله في الجولات الميدانية المكوكية التي يصل فيها نواب التنسيقية لأقرب نقطة في عمق القرى والمدن والنجوع المصرية، لإطلاق التنمية هنا، وإعمال التطوير والتحديث هناك، والاستماع للمواطنين وتلبية رغباتهم وحل مشكلاتهم.

أدوار نوعية

نظرا للخلفيات المتنوعة التي ينطلق منها نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتعدد خبراتهم العلمية والعملية، يصبح لنواب التنسيقية دورا في منتهى الأهمية، حيث توصيل صوت المواطنين فيما يخص العديد من الموضوعات والمجالات، مدعومين بنظرة شاملة وتقييم موسع للأمور، بناءا على منهجية علمية ودراسات وأبحاث دقيقة تصل بنا إلى أفضل صيغ صنع القرار.

جاء دور الانعقاد الأول، حافل بالتحركات والمواقف والمداخلات والقوانين والتعديلات لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللذين شكلوا الواجهة المشرفة لنواب مصر، حيث مجموعة من الوجوه الشبابية التي تجسد تجلي أقصى درجات الديمقراطية في صهر كل تلك الأيدلوجيات الحزبية في كيان واحد، ينتج نوابا ممثلين عن الشعب، يتحلون بتلك القدرة على إمداد الحياة البرلمانية بكل ماتحتاجه من طاقة وجهد وطني مخلص.

رسائل مؤثرة

خرجت الكلمات قوية من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ختام دور الإنعقاد الحالي، بما يظهر بوضوح حالة الوعي والنضج التي يفرزها هذا الكيان، صاحب الأدوار المتفوقة في دور الانعقاد الأول، حيث ظهر ذلك جليا فيما قاله النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر تعيش فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أسمى عهود تمكين الشاب والمرأة، موجها الشكر والتحية للقيادة السياسية.

واستكمل في نهاية دور الانعقاد: "باسمى واسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نوجه الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على الجهد الذى بذله فى دور الانعقاد الأول، كلنا نتعلم منك، ومن إدارتك الحكيمة، تسمح بالرأى والرأى الآخر، وأتوجه بالشكر للمسئولين والأمين العام للمجلس على المجهود فى تسيير أعمال المجلس".

وتابع النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نتوجه بالشكر لجميع القوى السياسية والأعضاء المستقلين على المجهود فى دور الانعقاد الأول، والأرقام خير دليل على المجهود، المجلس الحالى استطاع تغيير الصورة الذهنية عن مجلس النواب السابق فى الشارع، والأهم أقر هو ومجلس الشيوخ الضرائب على نفسه حتى لا يقول أحد إن المجلس يفرض الضرائب على المواطنين ويعفى نفسه منها".

وقال النائب محمد إسماعيل: "الشكر من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تعيش الدولة فى عهده أسمى عهود تمكين الشباب والمرأة، والمجلس الحالى خير دليل على ذلك، وبعد 6 سنوات وفى ظل التحديات نقول إن الإجابة دائما وأبدا ستكون مصر".