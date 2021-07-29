/642849/ارتفاع-عدد-ضحايا-مشاجرة-بالأسلحة-النارية-في-المرج -إلى-3-ضحايا

ارتفع منذ قليل، عدد ضحايا مشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة المرج بالقاهرة، إلى 3 أشخاص، وإصابة آخرين؛ بسبب معاتبته له لوقوفه أمام المحل خلال دخول وخروج زبائنه، ووقعت بينهما مشاجرة كلامية تحولت إلى تعدي البائع بشومة على رأس صاحب محل العصير؛ ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، وحضر أشقاء المجني عليه للتشاجر معه وبحوزتهم أسلحة نارية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ارتفاع عدد ضحايا مشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة المرج

كما أمرت النيابة العامة، بتشريح جثة شخص لقي مصرعه، في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بجوار محطة مترو المرج، لكشف غموض وأسباب الوفاة واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين في نفس المشاجرة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

صاحب محل العصير وكشفت التحريات الأولية، تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة المرج، أن صاحب محل عصير تشاجر مع أحد الباعة بجوار محطة مترو المرج القديمة، بسبب معاتبته له لوقوفه أمام المحل أثناء دخول وخروج زبائنه، ووقعت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى تعدي البائع بشومة على رأس صاحب محل العصير؛ مما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، وحضر أشقاء المجني عليه للتشاجر معه وبحوزتهم أسلحة نارية.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المشاجرة اندلعت بين البائع بعد الاستعانة بأنصاره وعائلة صاحب المحل بالأسلحة النارية والبيضاء، نتج عنها مقتل البائع وإصابة 3 آخرين، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتمكنوا من ضبط 10 أشخاص في المشاجرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.