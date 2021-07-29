/642848/نشرة-أخبار-الفن-خروج-ياسمين-عبد-العزيز-من-المشفى-مصطفى-كامل-يفتتح-ألبومه-الجديد-وهذا-موعد-عرض-فيلم-الجريمة-بالسينمات

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس، العديد من الأخبار والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

ياسمين عبد العزيز

تستعد النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز لمغادرة المشفي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد أن أقر الفريق الطبي المعالج باستقرار حالتها الصحية وعدم وجود داعي لبقائها هناك.

وقال مصدر مقرب من ياسمين: "الحمد لله ياسمين حالتها مستقرة بشكل كبير، وأمر الأطباء بخروجها من المستشفى خلال الساعات المقبلة لتستكمل العلاج داخل منزلها".

ونفى المصدر أن يكون هناك نية لسفر ياسمين للعلاج في الخارج، كما ردد البعض؛ لأن حالتها أصبحت جيدة، لكنها ما زالت في مرحلة العلاج، وليس هناك داعٍ لأن تعرض نفسها على أطباء في الخارج.

وأوضح المصدر، أن الزيارة ما زالت ممنوعة عن ياسمين، حفاظا على صحتها؛ لأنها في فترة نقاهة، وحتى عند خروجها من المستشفى فضل الأطباء عدم تردد البعض عليها خلال الفترة الحالية؛ حتى تستطيع التعافي بشكل أفضل، حفاظا على صحتها ومناعتها.

مصطفى كامل

قرر الفنان مصطفى كامل طرح أغاني ألبومه الجديد الذي يتنظره الجمهور بلهفة منذ وقت طويل، ومن المقرر أن يفتتح الألبوم بأغنية «وجع قلبي».

وحدد مصطفى كامل اليوم الخميس موعد نهائي لطرح «وجع قلبي» أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يتكون من 8 أغانى متنوعة من كلماته بخلاف واحدة أتت بلكمات الشاعر شام عبدالحليم، وألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو ويتولى توزيع أغاني الألبوم كلا من باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج و أغنيه واحده شعبيه توزيع إسلام ساسو.

فيلم «الجريمة»

ينتظر النجم أحمد عز عرض فيلمه الجديد بعنوان «الجريمة» بدور العرض السينمائية يوم 20 نوفمبر، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا واسعًا مثله مثل غيره من أعمال عز الفنية.

وهو من بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

وتدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.

أيتن عامر

تعاقدت الفنانة أيتن عامر على فيلم جديد بعنوان «السخنة» الذي يخوض بطولته نجمين مسرح مصر الفنان كريم عفيفي والفنان محمد أنور.

روبي

تستعد النجمة المصرية روبي، لطرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم «أمك وأبوك» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» يوم الاثنين المقبل الموافق 2 أغسطس.

وطرحت روبي البرومو الدعائي لأغنية «أمك وأبوك» عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجاءت كلمات مطلع الأغنية كالآتي: "محدش شاف صحابي اللي في فرحي اتصوروا مبقوش حتى في واتسابي حبة مايه اتبخروا".