/642846/رسميا-هيثم-شعبان-يعود-لقيادة-سيراميكا-كليوباترا-خلفا-لـ-ضياء-السيد

قرر مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين تعيين هيثم شعبان مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، وتوجيه الشكر ضياء السيد، وجهازه المعاون .

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ويستعد فريق سيراميكا كيلوبترا لمباراته المقبلة امام الاهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم 8/5.

ومن ناحيه اخري يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق أسوان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الشياطين الحمر,

وفي اخر تصريحات ضياء السيد متحدثاً عن محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق: صفقة محمد إبراهيم كانت عظيمة جداً، واللاعب يقدم موسماً رائعاً مع النادي، أتمنى له الأفضل دائماً سواء كان في سيراميكا أو غيره، ومحمد إبراهيم تحديداً أول ما سيتلقى عرض سيخبرني، وموضوع انتقاله للأهلي فشل ولا داعي لذكر السبب، ولكن الأهلي غير تفكيره بسبب وجود ناصر ماهر وعمار حمدي لأنهم في سن صغير.

رسمياً: هيثم شعبان يعود لقيادة سيراميكا كليوباترا خلفا لـ ضياء السيد

واصل: تجربة التدريب شيقة خاصة عندما تحترفها وسعيد بعودتي للتدريب من جيد، التجربة كانت صعبة لأنها من نصف الموسم، كنت أفضل العمل من البداية واختار من يعمل معي، ولكن الأمر جاء صدفة.

واختتم: لا أمانع بيع أي لاعب في الفريق طالما أنه يخدم استثمار النادي، بشرط ألا يؤثر هذا بشكل كبير على الفريق، وهذا ما يفعله أياكس أمستردام، لا يوجد غير الأهلي والزمالك يبحثان عن الفوز بالبطولات، لكن باقي الفرق ليس لديه أهداف واضحة، كل الفرق تبحث عن إيهاب جلال "هات إيهاب جلال ينقذنا"، لم يعمل مطلقاً في أجواء مريحة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 33 نقطة، من 27 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر 8 مباريات، سجل مهاجموه 35 هدفًا، واهتزت شباكه بمثلها.