/642844/قبل-مواجهة-مصر-والبرازيل-أغلى-5-لاعبين-في-ربع-نهائي-الأولمبياد-وصدمة-كبرى-للفراعنة-وهيمنة-إسبانية-على-القائمة-ونجم-برشلونة-في-الصدارة

أصبحنا على أعتاب انطلاق منافسات الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وتألق العديد من اللاعبين خلال مباريات دور المجموعات، ولذلك يعرض دوت الخليج أغلى 5 لاعبين في المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 8 بأولمبياد طوكيو 2020:

تعد تلك القائمة التي سنعرضها خالية من اللاعبين الكبار، وشاملة اللاعبين تحت السن فقط، وهي كالتالي:

أغلى 5 لاعبين في الدور ربع النهائي:

1- بيدري غونزاليس

وصلت القيمة المالية لبيدري غونزاليس لاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، إلى 70 مليون جنية استرليني وفقا لما نشره موقع "ترانسفيز ماركت"، المتخصص بتحديد القيمة المادية للاعبين كرة القدم.

أصبح بيدري صاحب الـ 18 عام، هو أصغر لاعب في التاريخ يشارك مع منتخب إسبانيا في منافسات المربع الذهبي لبطولة يورو 2020، وسط أمال من جماهير الكرة الإسبانية أن يكون اللاعب هو النسخة الجديدة نمن أندريس إنيستا نجم منتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق، وذلك بسبب تشابه طريقة اللاعب بينمهما.

يعد بيدري غونزاليس، من أبرز المواهب الشابة التي ظهرت خلال الفترة السابقة في عالم الساحرة المستديرة، خاصة بعد تألقه في بطولة اليورو مع منتخب بلاده، الذي تأهل إلى نصف نهائي البطولة.

2- ميكيل أويارزابال

وصلت قيمة ميكيل أويارزابال لاعب منتخب إسبانيا وفريق ريال سوسيداد، إلى نفس قيمة بيدري غونزاليس وهي 70 مليون جنية استرليني. رغم عدم تواجده في التشكيل الاساسي لمنتخب إسبانبا في بطولة يورو 2020، إلا أنه تألق في المباريات التي شارك فيها كبديل، حيث استطاع أويارزابال تسجيل هدف قاتل في الأشواط الإضافية لمباراة منتخب بلاده أمام منتخب كرواتيا في الدور ثمن النهائي من بطولو يورو 2020، والتي انتهت بفوز منتخب إسبانيا بنتيجة 5/3.

نشرت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية عن رغبة فريق مانشستر سيتي في التعاقد مع اللاعب الشاب خلال فترة الإنتقالات الحالية.

3- باو توريس

تبلغ القيمة التسويقية لباو توريس لاعب منتخب إسبانيا وفريق فياريال، 50 مليون جنية إسترليني. شارك باو توريس مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2020، وظهر بصورة جيدة، ونشرت العديد من التقارير الصحفية، عن رغبة فريق مانشستر يونايتد في ضمه خلال فترة الإنتقالا الحالية، وذلك من أجل حل مشكلة الدفاع بالنسبة لفريق الشياطين الحمر.

4- داني أولمو

بلغت القيمة التسويقية لداني أولمو لاعب جناح منتخب إسبانيا وفريق لايبزج الألماني، إلى 45 مليون جنيه استرليني.

ظهر داني ألمو بصورة جيدة مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020، حيث احتل ألمو صدارة قائمة إسبانيا في صناعة الأهداف برصيد 3 تمريرات حاسمة.

يسعى أولمو إلى الظهور بصورة جيدة خلال أولمبيات طوكيو، وذلك من أجل اللعب في صفوف الفرق الأوربية الكبرى، والخروج من فريق لايبزج الألماني.

5- دوجلاس لويز

يلعب دوجلاس لويس لصالح صفوف منتخب البرازيل، ويعد لويز من ضمن أغلى 5 لاعبين في الأولمبياد،وذلك يمثل مصدر تهديد لمصر، حيث يلتقي منتخبنا الاولمبي، مع منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي من الأولمبياد.

ووصلت القيمة التسويقة لدوجلاس لاعب منتخب البرازيل وفريق أستون فيلا الإنجليزي، إلى 35 مليون جنية أسترليني.

ظهر دوجلاس لويز بصورة جيدة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، ونشرت العديد من التقارير الصحفية عن رغبة نادي روما في ضم اللاعب الشاب دوجلاس لويز خلال فترة الإنتقلات الحالية