/642840/طوكيو-2020--يوسف-رمضان-يتأهل-لنصف-نهائي-100-متر-فراشة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تأهل يوسف رمضان، لاعب منتخب مصر للسباحة، إلى الدور نصف النهائي من منافسات سباحة 100 متر فراشة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

احتل يوسف رمضان المركز الرابع عشر في الترتيب العام بالتصفيات بزمن 51.67 ثانية، حيث يتأهل

وسينافس يوسف رمضان في نصف النهائي في السباق الذي سيقام غدا، بينما فريدة عثمان تنهي سباق 100 م حرة في المركز 33

يذكر أن السباحة فريدة عثمان لم تنجح أمس في التأهل إلى نصف نهائي منافسات 100 متر حرة في أولمبياد طوكيو بعد أن حلت في المركز الـ33 في الترتيب العام للتصفيات بزمن 55.74.

وقبلها لم تنجح فريدة عثمان في التأهل أيضا لنهائيات سباق 100 م فراشة في أولمبياد طوكيو وهو السباق الذي أقيم قبل أيام.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

خطط الأهلي والزمالك بعد تأجيل مباريات الدوري بشكل رسمي

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.