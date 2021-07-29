/642838/النائبة-إيمان-خضر-فى-ختام-دور-الإنعقاد-الأول-للبرلمان-المجلس-كان-منشغل-بهموم-الوطن-والمواطن

قالت النائبة ايمان خضر،عضو مجلس النواب، أن دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني كان قصيرا ،مؤكدة أنه تم إنجاز عدد كبير من الموضوعات المهمة ، مثل قانون الصكوك السيادية وقانون الثروة السمكية وقانون الموارد المالية .

فض دور الانعقاد الاول

وأكدت البرلمانية فى تصريح خاص لـ " دوت الخليج" ، أن المجلس كان منشغل بهموم الوطن والمواطن، من الفصل التشريعي الثانيوأثبت انه محلس جاء لتقديم كل الدعم للمواطن ، من خلال تشريعات وقوانين تتيح للمواطن حياة كريمة .

رئيس مجلس النواب

ولفتت النائبة إلى أن المستشار الدكتور حنفى الجبالى ، استطاع بحنكة وحكمة إدارة كل الجلسات ، بشكل راقى يليق بنواب الشعب ، لتخرج الجلسات بشكل حضارى ، كما أن أداء النواب كان اداءا استثنائيا، حيث حمل كل نائب هموم اهل دائرته ، وعملو جميعا فى كل القضايا التى تهم المواطن من صحة وتعليم وطرق ،وقضايا اقتصادية واجتماعية.

حياة كريمة

واشارت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب ، إلى أن أدوار الانعقاد القادمة سوف تهتم بشكل مكثف بقضايا المواطن ، لاستكمال مسيرة التنمية، ونحقق حياة كريمة لكل المصريين ، تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فض دور الإنعقاد الأول

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وشهدت الجلسة الختامية للمجلس استعراض الانجازات التي قام بها خلال الفصل التشريعي الثاني ، حيث كشف التقرير أن المجلس عقبد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة.

وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب.