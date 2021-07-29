/642837/خطط-الأهلي-والزمالك-بعد-تأجيل-مباريات-الدوري-بشكل-رسمي

ينوي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب مباراة أسوان والمقرر إنطلاقها في تمام السابعة من مساء اليوم.

ويأتي قرار موسيماني بمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية في ظل قرار اتحاد الكرة بتأجيل منافسات الدوري حال تأهل المنتخب الأولمبي للأدوار التالية من أولمبياد طوكيو وهو ماتحقق بالفعل بعدالفوز على أستراليا بهدفيين دون رد، الأمر لم يختلف كثيرا في القلعة البيضاء حيث سيقوم الجهاز الفني للأبيض بمنح اللاعبين راحة من التدريبات بعد أن كان مقرر خوض الفارس الأبيض مواجهة غزل المحلة في الثالث من الشهر المقبل.

ماذا يفعل الأهلي بعد تأجيل مباريات الدوري بشكل رسمي ؟!

وكان اتحاد الكرة قد استقر على تأجيل منافسات الدوري الممتاز حال تأهل المنتخب الأولمبي للأدوار التالية من الأولمبياد على أن يتم إعلان الجدول الجديد بترحيل المباريات للعاشر من أغسطس بدلا من الأول من الشهر المقبل ، على أن يكون الموقف النهائي أيضا عقب خوض الفراعنة مواجهة البرازيل والمقرر إنطلاقها في تمام الثانية عشر من ظهر بعد غد السبت.

ويخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام أسوان ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرر المؤجة من الدوري الممتاز ، في المواجهة التي تقام في تمام السابعة من مساؤ اليوم على ملعب بتروسبورت.

نكشف حلول موسيماني للتغلب على أزمة الظهير الأيمن في الأهلي

ويقع الأهلي في أزمة بعد أزمة عدم تواجد ظهير أيمن ضمن قائمة الفريق بسبب مشاركة أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي وتعرض محمد هاني للإصابة خلال مباراة الإنتاج الحربي التي أنتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفيين ضمن منافسات الجولة الماضية.

وعلم دوت الخليج أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ينوي الدفع بحسين الشحات جناح الفريق في مركز الظهير الأيمن خاصة وأن اللاعب سيف ولعب في هذا المركز مع مصر المقاصة بالإضافة لإستكمال مباراة الإنتاج الحربي بديلا لمحمد هاني ونجح في تسجيل الهدف الثاني للمارد الأحمر.

تشكيل الأهلي أمام أسوان بالدوري

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - حسين الشحات.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف.