النائب محمد سلطان عن أحداث تونس:لا مكان لأعداء الإنسانية بين الشعوب العربية

/642836/النائب-محمد-سلطان-عن-أحداث-تونسلا-مكان-لأعداء-الإنسانية-بين-الشعوب-العربية

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تطورات الأوضاع فى الشارع التونسي تؤكد صدق رؤية الدولة المصرية تجاه تنظيم الإخوان منذ ثورة 30يونيو التى خرج فيها الشعب المصري رافضا وجودهم بالسلطة بعد محاولاتهم طمس الهوية المصرية، وشد الدولة للحرب الأهلية.

النائب محمد سلطان: لا مكان لأعداء الإنسانية بين الشعوب العربية

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن تنظيم الإخوان لا يؤمن سوي بمصالحه الشخصية والخاصة لأعضاءه وهو أمر يتنافي مع رؤي شعوب المنطقة العربية التى تلفظه مع مرور الوقت مثلما حدث فى مصر ويحدث الآن فى تونس، مشيرا إلي أنه أنه لا مكان لأعداء الإنسانية وسط الشعوب العربية.

النائب محمد سلطان: القادم أفضل للتونسيين

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي أن تونس ستمر من هذه المرحلة للأفضل والأحسن، بعد أن شهدت حالة من الاختناق السياسي علي مدار الفترة الماضية مما أثر عليها بالسلب، مشيرا إلي أن القادم أفضل للشعب التونسي بعد أن يتخلص بشكل نهائي من الإخوان وعناصرهم، مؤكدا علي أن قرارات الرئيس التونسي جاءات فى محلها وفى توقيتها أيضا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية قرر سعيد تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية، محذرا من أن الجيش سيرد بوابل من الرصاص على من يطلق رصاصة واحدة.