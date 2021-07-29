/642835/بعد-استرداد-التمثال-الأثري-فاقد-الأرجل وكيل-سياحة-البرلمان-مصر-حققت-معدلات-غير-مسبوقة-في-استعادة-الآثار-المهربة

قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن إرادة الدولة المصرية حاسمة وصارمة في استرداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، مشيرا إلي أن جهود الأجهزة المعنية فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنسانى والحضارى محل تقدير دائم.

مصر حققت معدلات غير مسبوقة في استعادة الآثار المهربة

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا علي نجاح وزارتي السياحة والآثار والخارجية في استرداد تمثال فاقد الأرجل للكاهن "ني كاو بتاح" من عصر الدولة القديمة، مؤكدا علي أن هذه الخطوة في إطار جهود مصر المتواصلة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج والدور الذي تضطلع به وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية في مجال استرداد الآثار المصرية المهربة.

ولفت وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلي أن الدولة المصرية من خلال أجهزتها المعنية حققت إنجازات غير مسبوقة في هذا المجال حيث سبق استرداد تمثال فاقد الأرجل للكاهن «ني كاو بتاح» من عصر الدولة القديمة، استرداد 114 قطعة أثرية هربت إلى فرنسا، كما أنها علي مدار الست سنوات الماضية بحسب الإحصاء الرسمي الصادر في يوينو 2021 استطاعت وزارة السياحة والآثار تحقيق معدلات كبيرة غير مسبوقة في استعادة القطع الأثرية المهربة حول العالم، لتنجح في استرجاع ما يقرب من 27 ألف قطعة أثرية خلال الـ6 سنوات الماضية.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثا تاريخيا ثقافيا هاما ومن ثم تكون أي خطوة من خطوات الدولة المصرية نحو إعادة أي قطعة أثرية مهربة محل تقدير دائم من الجميع وفي مقدمتهم البرلمان مشيدا بإستراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها.